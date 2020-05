Dovolená podle semaforu. Češi se letos zřejmě budou muset obejít bez Španělska a Itálie

Pláže ve španělské Barceloně se otevřely téměř po třech měsících a hned se zaplnily lidmi. Na jejich chování dohlíží policejní hlídky. „Pokud dodržujeme vzdálenost a jsme tu s lidmi, se kterými žijeme, tak není problém,“ pochvaluje si jeden z místních obyvatel.

Dovolenou u moře by měli mít letos šanci zažít i Češi. Vláda mluví o možnosti cestování za nejbližším mořem, nikoliv ovšem do Itálie nebo Španělska.

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novou klasifikaci zemí podle rizika, podobnou semaforu. Itálie a Španělsko v něm s velkou pravděpodobností dostanou červenou. „Itálie, Španělsko, Francie a Velká Británie jsou těmi nejpostiženějšími zeměmi. Ale komplikovanější bude, když se v létě otevřou i jiné kontinenty,“ říká vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar.

Do států označených červenou barvou nebude vláda doporučovat jezdit právě kvůli vysokému riziku nákazy koronavirem. Lidé budou mít problém se na takovou cestu i pojistit. Oranžová barva pak značí nižší riziko a cesty do takto označených zemí budou možné. Země, kde je epidemiologická situace pod kontrolou, dostanou zelenou barvu. Češi do nich budou moct vycestovat i bez testu a nutnosti karantény.

„Pokud se nestane nic nepředvídatelného, tak bychom mohli k 15. červnu ve středoevropském prostoru cestovat už bez omezení,“ očekává náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.