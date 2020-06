Žádná druhá vlna. Čísla je nutné dávat do kontextu, shodují se epidemiologové

Prymulu rostoucí počet nemocných nepřekvapuje a za druhou vlnu ho nepovažuje. „Situace není katastrofická, v celé republice je velmi klidná. Co dělá nárůst, je dominantně Moravskoslezský kraj,“ vysvětluje svůj optimismus s tím, že o druhé vlně by se dalo mluvit v momentě, kdy by případy přibývaly na celém území Česka.

Beran by byl rád, aby se veřejnosti prezentovala data v kontextu – nejen počet nových případů, ale také počet hospitalizovaných pacientů. „Bylo by lepší ukazovat oba grafy, úspěchy českého zdravotnictví. Ukazovat to, že počty hospitalizovaných trvale klesají. Poukazovat na to, že Česko patří k vůbec nejlepším ve světě,“ domnívá se ředitel Centra očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové.

Smrtnost v Česku se pohybuje kolem tří procent, což je o dva procentní body méně než v USA a o více než pět méně než je průměr v Evropě, podotýká Beran. „Situace je neustále pod kontrolou, epidemiologové jsou schopni dohledat všechny pozitivní případy,“ kvituje. Zdůrazňuje také roli občanů – pozitivně testovaní musí odpovědně zůstat dva týdny doma, aby zamezili šíření nemoci, upozorňuje epidemiolog.

Vakcína by v Česku mohla být začátkem roku, věří Prymula

Beran také zdůrazňuje, že jakmile se 75 procent populace proočkuje vakcínou, zabrání se dalšímu šíření viru v populaci. „Není žádné třetí cesty. Buď člověk onemocní, nebo proti němu bude imunizován. Musí si vytvořit nějaký stupeň imunitní odpovědi, aby byl schopen se onemocnění bránit,“ popisuje.

Podle Prymuly se do třetí fáze testování dostaly zatím tři vakcíny. „To je fáze, kdy se testuje reálná účinnost. V rámci urychlení se některé společnosti rozhodly jít cestou kombinace různých fází, aby získaly data rychleji,“ podotýká. Za reálné považuje, že koncem roku by už vakcína mohla existovat a v Česku by se mohla začít vyrábět začátkem příštího roku.

„Kdybychom proočkovali rizikové skupiny, do tří milionů lidí, tak u ostatních by to probíhalo velmi mírně, jak máme zkušenost. Na první etapu by to stačilo,“ dodává Prymula.