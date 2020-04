Deset let od Smolensku nemá Polsko trosky letadla ani zprávu z „alternativního“ vyšetřování

Duda svůj tehdejší rozhovor s Komorowského spolupracovníkem popsal listu The Financial Times (FT). „Zeptal jsem se ho: ‚Na jakém základě (převezme pravomoci Komorowski)?‘“ Dostal odpověď, že takový postup stanoví ústava. „Zeptal jsem se: ‚Máte důkaz, že je prezident mrtev?‘“, pokračoval Duda.

„A on odpověděl: ‚Nemáme důkaz, ale je to zřejmé.‘ A já jsem řekl: ‚Není to zřejmé. Dokud neexistuje důkaz o smrti prezidenta, není zřejmé vůbec nic,‘“ vylíčil s odstupem deseti let rozpravu tehdejší Kaczyńského poradce Duda, který později z PiS vystoupil a stal se prezidentem.

Podle FT šlo o „předzvěst bitev, které se zmocnily polské politiky po většinu následující dekády“. Katastrofa zvýraznila spory mezi nacionálně-konzervativní stranou Právo a spravedlnost (PiS) prezidentova bratra Jaroslawa Kaczyńského a liberální středo-pravou Občanskou platformou (PO) tehdejšího premiéra Donalda Tuska. A kromě politiky se trauma výrazně projevilo i v polské společnosti.