Za každou oběť jeden schod na palubu. Ve Varšavě odhalili pomník smolenské tragédie

Program vzpomínkové akce začal ranní mší za 96 obětí. Ty si připomněli ráno před prezidentským palácem ve Varšavě spolu s dalšími vládními činiteli také premiér Mateusz Morawiecki a šéf vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, bratr zesnulé hlavy státu. Současný prezident Andrzej Duda uctil prezidentský pár v Krakově.

Nový památník obětem byl v polské metropoli odhalen odpoledne. Stojí na náměstí maršála Józefa Pilsudského, slavného bojovníka za nezávislost Polska. Pomník připomíná schody do letadla - jeden schod za každou oběť.

„Je to pomník paměti, důstojnosti a věrnosti. Je tam 96 jmen, bez všech titulů a funkcí, 96 Polek a Poláků, lidí, kteří se vydali do Katyně, aby zachovali památku (na polské důstojníky povražděné v sovětském zajetí), a to je dostatečný důvod k tomu, aby tady tento pomník stál,“ prohlásil při ceremonii Kaczyński. „Chceme jednotu Poláků, ale okolo dobra, ne zla,“ zdůraznil Kaczyński v narážce na spory, které rozdělují zemi.

Polská konzervativní vláda zařadila náměstí kvůli novému objektu mezi vojenské prostory, což kritizovala varšavská radnice, podle níž kabinet jednal protizákonně. Podle dřívějších průzkumů veřejného mínění si šedesát procent lidí myslí, že by pomníky na Pilsudského náměstí stát neměly.