Jourová: Komise dělá v rámci koronavirové krize řadu věcí, kritika mě mrzí

Jourová, stejně jako už dříve šéfka EK Ursula von der Leyenová, přiznává, že Komise v začátku pandemie zaspala a šíření koronaviru v Evropě podcenila.

„Přes pomalý nástup ale teď děláme maximum, abychom koordinovali akce států, dělali vše pro zprůchodnění hranic, pohyb zboží, potravin i léčiv. Dáváme dohromady všechny peníze, které jsou v evropském rozpočtu, aby se pomohlo státům s likviditou a byly peníze na kurzarbeit. Pomáháme s repatriacemi, investujeme do výzkumu. Dělá se taková řada věcí, že mě ta kritika mrzí,“ připustila Jourová v rozhovoru pro ČT.

Společnost začíná být podle ní nervózní, protože přísná opatření v některých unijních státech trvají už velmi dlouho. „Nebude to poprvé ani naposledy, kdy se v hledáčku ocitne Evropská unie. Kritika mě mrzí, protože dost často zavání i určitou propagandou. Musíme udělat daleko víc, abychom informovali lidi o tom, co děláme,“ plánuje eurokomisařka.

„Pokud neschválíme rozpočet, hrozí, že krizi nezvládneme“

Za prvotní úkol považuje koordinaci na úrovni jednotlivých členských států a hledání kompromisů při tvorbě záchranného plánu na znovuoživení ekonomik. Kritický bod Jourová vidí také ve sporech o nový rozpočet EU.

„Pevně doufám, že budeme mobilizovat nejen peníze, ale i zodpovědnost, a to na všech úrovních, zejména na úrovni členských států. Pokud se nepodaří schválit nový rozpočet, zvýší se riziko, že tuto krizi nezvládneme ekonomicky. A to se nesmí stát.“

„Dění v Polsku a Maďarsku pečlivě sledujeme“

V unijní exekutivě má Jourová na starosti dohled nad dodržováním unijních hodnot, proto velmi pečlivě sleduje dění v Polsku a Maďarsku. Čtvrteční rozhodnutí soudního dvora EU, který nařídil Polsku pozastavit činnost kontroverzní disciplinární komory nejvyššího soudu, česká eurokomisařka vítá.

Rozhodnutí polské vlády uspořádat navzdory epidemii v květnu prezidentské volby, ale sleduje jen zpovzdálí. „Jako Komise to považujeme za záležitost Polské republiky. Ale mohu k tomu říct, že kdybych byla polskou občankou, tak bych se ptala, kdy budou volby, jak mám chápat radikálně změněný volební systém, kdo a kde jsou kandidáti… Je tam spousta otazníků. Komise to sleduje velice bedlivě, ale je to na Polácích.“