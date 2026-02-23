Auto s Klempířem mělo nehodu

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) se v pondělí ráno v Praze srazilo s jiným osobním vozem. Napsal to server Seznam Zprávy, kterému to potvrdil ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé). Mluvčí policie Eva Kropáčová sice uvedla, že nehoda na Vítězném náměstí byla bez zranění a policisté zjišťuje její okolnosti, ovšem nakonec na ministerstvu zavolali Klempířovi sanitku.
Auta se podle serveru srazila po 8:00. Na fotografiích, které Seznam Zprávy zveřejnily, je vidět černé auto s modrým majáčkem, promáčknutými dveřmi na straně u řidiče a aktivovaným airbagem, u poškozeného vozu stojí ministr Klempíř.
Podle Šťastného dojel Klempíř po nehodě na ministerstvo. „Teď řešíme jeho zdravotní stav, není mu nejlépe,“ řekl Šťastný serveru. Před jednáním vlády následně řekl, že kolegové Klempířovi zavolali sanitku, která ho veze do Ústřední vojenské nemocnice.
„Ministr byl po nehodě odvezen náhradním vozidlem na ministerstvo kultury, kde začal pociťovat zdravotní obtíže,“ doplnila pro Seznam Zprávy mluvčí resortu kultury Barbora Šťastná. „Z tohoto důvodu byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která ministra transportovala do Ústřední vojenské nemocnice k dalším vyšetřením. O jejich výsledcích a zdravotním stavu pana ministra vás budeme informovat,“ dodala Šťastná.
„U dopravních nehod, kde dochází k úrazu na hlavu, a tady podle všeho mechanismus takový byl, protože podle mých informací vypadly všechny airbagy a ten náraz byl skutečně velký, tak často přichází příznaky o něco později,“ řekl dále Šťastný. Jako lékař, který zná Klempířův zdravotní stav a léky, které užívá, doporučil Šťastný s vyšetřením neotálet, dodal.
Policejní mluvčí Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. „Okolnosti nehody zjišťujeme,“ dodala.