Národní bolševik Eduard Limonov k sobě přivedl extrémy, které se kdysi zdály nespojitelné

V roce 2006 založil společně s opozičníky Garri Kasparovem a Michailem Kasjanovem novou stranu Jiné Rusko. I její název byl reakcí na dění v zemi, tentokrát na slova Jednotné Rusko označující stranu držící téměř veškerou moc v zemi. Tato opoziční koalice vydržela jen čtyři roky. Názory jejích představitelů na to, co by se mělo stát po pádu Putina, se lišily příliš výrazně.

Jinému Rusku úřady několikrát zakázaly účast ve volbách. Stejně se zachovaly, když se Limonov pokoušel kandidovat v roce 2012 na prezidenta.

Jistou podporu na sklonku života Limonov Kremlu vyjádřil. Bylo to poté, co ruská armáda okupovala Krym a zapojila se do války na Donbase.