Hranice schengenského prostoru se podle Macrona uzavřou v úterý v poledne

Celé Německo eviduje podle agentury DPA více než sedm tisíc lidí infikovaných koronavirem a 16 obětí nemoci COVID-19. V celé zemi musí podle rozhodnutí vlády zavřít všechny bary, kluby, divadla, zoo, veřejné plovárny, hřiště či nevěstince. Obchody s potravinami nebo lékárny zůstanou otevřené. Kancléřka Angela Merkelová podle agentury Reuters zdůraznila, že vláda bude usilovat o to, aby soubor opatření na zpomalení postupu epidemie měl co nejmenší dopad na ekonomiku.

Irský premiér Leo Varadkar očekává, že se do konce března koronavirem v zemi nakazí kolem 15 tisíc lidí. Irsko se podle něj bude s pandemií vyrovnávat „mnoho měsíců, nikoliv týdnů“. V následujících týdnech by podle Varadkara mohlo v pětimilionové zemi přijít o práci více než 100 tisíc lidí.

Velká Británie , kde vir zabil 53 lidí, od úterka zakáže akce s velkou účastí. Premiér Boris Johnson řekl, že se lidé mají vyhnout kontaktu s ostatními a měli by pracovat z domova. Lidé starší 70 let s dalšími zdravotními potížemi se mají 12 týdnů držet doma.

Maďarsko uzavře hranice všem cizincům, uvedl premiér Viktor Orbán. Podle agentury MTI dodal, že o tomto kroku se vedou ještě mezinárodní jednání, ale v budoucnu má být vstup do země povolen jen Maďarům. Od pondělní půlnoci v zemi zavřou kulturní a další instituce a postradatelné obchody, otevírací doba restaurací bude jen do 15 hodin. Zakázány budou všechny akce s výjimkou rodinných. V zemi je 39 nakažených, jeden člověk zemřel.

má 25 nových případů, celkový počet vzrostl na 150, oznámila tamní média s odvoláním na úřady. Tři lidé nákaze podlehli. Polská vláda se v pátek rozhodla od neděle zakázat cizincům vstup do země, přerušit letecké a železniční spojení v mezinárodní osobní dopravě a uvalit na všechny Poláky vracející se do vlasti dvoutýdenní domácí karanténu.

„Skutečností je, že značná část nizozemské populace se nakazí,“ připustil premiér Mark Rutte. „Čekají nás těžké časy, ale my to zvládneme,“ dodal. Prioritou vlády je podle něj ochránit zranitelné skupiny, za důležité ale označil, aby si pomáhali lidé navzájem.

Podle Trumpa by mohla epidemie skončit v létě

Americká vláda doporučila občanům na 15 dní omezit veřejná shromáždění o více než deseti lidech a vyhýbat se veřejným podnikům. Uzavření hranic či celostátní karanténu nezvažuje. Americký prezident Donald Trump uvedl, že pokud vše půjde dobře, skončí nejhorší část epidemie v červenci či v srpnu.

Kvůli obavám ze šíření koronaviru ale budou dočasně zavřené státní školy v New Yorku. Starosta Bill de Blasio hodlá nařídit také přerušení provozu desítek tisíc barů, restaurací, kaváren a kulturních zařízení.

Počet případů nákazy v USA už šplhá ke čtyřem tisícům případů, včetně 69 úmrtí.

Kanada kvůli pandemii uzavře svoje hranice pro všechny cizince s výjimkou občanů USA, oznámil premiér Justin Trudeau. Omezení se nebude týkat obchodu. Všechny mezinárodní lety však budou úřady směřovat na čtyři stanovená letiště ve velkých městech. Premiér také Kanaďany vyzval, aby zůstávali doma a pokud možno necestovali. Severoamerická země eviduje přes 370 nakažených a jednu oběť nákazy.

Od středy bude zakázán vstup cizincům do Ruska, opatření má zatím platit do 1. května. V Rusku je aktuálně registrováno 93 pacientů s COVID-19. Od neděle už úřady přestaly vpouštět do země cizí občany přes hranici s Polskem a Norskem, v pondělí také Moskva uzavřela hranici s Běloruskem a částečně je už uzavřená i s Gruzií.

Své hranice na 15 dní uzavírá také Argentina. Do konce března zavře také veřejné i soukromé školy. Vstup nebude možný ani do argentinských národních parků. Země již zakázala na třicet dnů vstup do země pro cizince, kteří předtím cestovali do nejvíce postižených zemí. Pozastavila také vydávání víz pro občany USA, Číny, Jižní Koreje, Japonska, Íránu a mnoha evropských zemí. Počet nakažených v zemi v neděli vzrostl na 56 ze sobotních 45.