Koronaviru navzdory. Francouzi vyrazili volit starosty, s odstupem, rouškami a vlastními pery

Bývalý vládní mluvčí se kandidatury vzdal poté, co na internetu začalo kolovat kompromitující sexuální video, k jehož zveřejnění se přihlásil kontroverzní ruský umělec Pjotr Pavlenskij.

Buzynová byla ještě v únoru ministryní zdravotnictví. O post v čele pařížské radnice začala usilovat až poté, co z klání odstoupil blízký prezidentův spojenec Benjamin Griveaux.

Komunální volby chtějí k velkému návratu po debaklech v prezidentských i parlamentních volbách využít Republikáni i socialisté. Krajně pravicové Národní sdružení (RN) Marine Le Penové si chce především udržet pozice, které v roce 2014 získalo na severu a na jihu země.

Macronova strana by mohla ovládnout radnice v Lyonu či ve Štrasburku. Velké naděje do voleb vkládají francouzští zelení, jejichž člen Éric Piolle má šanci obhájit svou funkci starosty Grenoblu. Bodovat by ale mohli i jinde.

Volby v časech epidemie

V minulých dnech se hojně spekulovalo, že by se volby mohly kvůli šíření koronaviru zrušit. Francouzský premiér Édouard Philippe, který kandiduje na starostu v přístavním městě Le Havre, v sobotu ohlásil rozsáhlá opatření včetně uzavření restaurací, barů, klubů, kaváren a obchodů s výjimkou těch s potravinami, lékáren, bank, trafik nebo čerpacích stanic.