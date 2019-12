Život ve Francii ochromí generální stávka. Nevyjedou vlaky ani metro, čekají se stovky protestů

Jednotný důchodový věk

Hlavním důvodem stávky je reforma důchodového systému, kterou chce uskutečnit prezident Emmanuel Macron. Nový systém má být zaveden od roku 2025 a má ukončit roztříštěnost na jednotlivé důchodové systémy pro určité profesní skupiny.

Například odborům pařížského dopravního podniku RATP vadí, že pracovníci městské hromadné dopravy ve francouzské metropoli by po reformě penzí přišli o různé výhody, například o předčasný odchod do důchodu. Také železničáři chtějí protestovat kvůli ztrátám některých výhod a ukončení speciálního režimu pracovníků na železnici.

Na jednoho důchodce ve Francii připadá stále míň pracujících. Bez reformy by se schodek jen v oblasti penzí pohyboval za šest let mezi osmi a sedmnácti miliardami eur. Macron proto chce mimo jiné sjednotit věk pro odchod do důchodu na 64 let.

„Francie pracuje mnohem míň než její sousedi. Na pracovní trh vstupujeme později, odcházíme dřív a během roku pracujeme míň. Musíme o tom vážně diskutovat a přijít s konkrétním řešením,“ uvedl už na jaře Macron.

Úřady návrhy pravidelně projednávají s odboráři i veřejností. Chtějí zabránit opakování masových protestů hnutí žlutých vest, které před rokem vyvolalo zavádění ekologických opatření. Odbory stále věří, že pod jejich trvalým tlakem vláda nakonec ustoupí. Stejně jako při všech snahách o penzijní reformu v posledních dvaceti letech.