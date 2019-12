Konec odchodů do důchodu v 55 letech? Francouzští námořníci se zapojí do mohutné stávky

„Vzhledem k té dřině je úplně normální odcházet do důchodu v 55 letech. Je to velmi těžká práce – v noci, v nepřátelských podmínkách, v místech, která se neustále mění,“ říká Jean-Yves Lagarde.

Deset let křižuje Jean-Yves Lagarde světové oceány. Pětačtyřicetiletý kapitán nákladních lodí proplouval vodami, ve kterých mu hrozilo přepadení piráty. Na cestách čelil horku, dusnu i ledovým bouřím v Atlantiku. Za to mohl odejít do důchodu dřív než většina pracujících.

Námořníci zásadně nesouhlasí. Stejně jako zástupci jednačtyřiceti dalších profesí. Na podzim už stávkovali zaměstnanci pařížské veřejné dopravy a policisté. Čtvrteční protest má zasáhnout běžný provoz ještě výrazněji. Do práce se kromě nich nechystají železničáři, zdravotníci, učitelé a další státní zaměstnanci. Na velkou odpolední demonstraci pojede i Jean-Yves.

„Proč to měnit? Není pro stát složitější chtít za každou cenu systém zrušit než ho nechat být? Zvlášť když funguje,“ ptá se kapitán.

Sjednocení důchodového věku na 64 let

Vládní odhady ale ukazují opak. Na jednoho důchodce připadá stále míň pracujících. Bez reformy by se schodek jen v oblasti penzí pohyboval za šest let mezi osmi a sedmnácti miliardami eur. Prezident Macron proto chce mimo jiné sjednotit věk pro odchod do důchodu na 64 let.