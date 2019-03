Možný zákaz demonstrací i nový šéf pařížské policie. Francie reaguje na devastující řádění žlutých vest

„Patnáct tisíc lidí, kteří pracují na Champs-Elysées, má strach. To samé platí pro ty, kteří tu bydlí, strach mají i turisté a je jich tu čím dál méně,“ říká předseda Výboru Champs-Elysées Jean Noel Reinhardt.

Objevují se však i tací, které napjatá situace přitahuje. „Je tu poněkud nepořádek,“ řekl kanadský turista Michael Bilaniuk, který se přišel podívat, jak to na Elysejských polích po protestech vypadá. „Je už to téměř jako turistická atrakce. O protestech jsme hodně slyšeli, takže chceme na vlastní oči vidět, co se stalo. Je to zajímavé,“ dodal.

Na zničené trafiky se skládají novináři

V sobotu bylo zatčeno 250 lidí. „Většinou jsou to členové ultralevicových organizací, kteří útočili na symboly kapitalismu, jak tvrdí. Ale popelem lehlo i několik stánků s novinami,“ říká zpravodaj ČT ve Francii Jan Šmíd.

„Jsem z toho velmi smutná. Nerozumím tomu, zničili stánek, protože pracujeme? Vždyť pro žluté vesty nic neznamenáme. Jsou to mladíci, kteří nemají nic na práci, chtějí jen ničit,“ říká majitelka jednoho z kiosků.

„Zničené symboly kultury a informací vyvolaly okamžitou vlnu solidarity,“ upozornil s odkazem na pařížské novinové stánky zpravodaj ČT. Francouzští novináři se připojili k britským kolegům, kteří s iniciativou přišli, a organizují sbírku, jejíž výtěžek má pomoci majitelům novinové stánky na Champs-Elysées znovu otevřít.