V Nizozemsku na dálnici už jen stovkou. Omezení emisí je podle premiéra vyšší zájem

Maximální rychlost 100 kilometrů v hodině bude platit na nizozemských dálnicích přes den, zatímco v noci, tedy mezi sedmou hodinou večerní a šestou hodinou ranní, bude maximální rychlost 130 kilometrů v hodině jako dříve, uvedl zpravodajský server BBC News. Při nedodržení nové rychlosti bude řidičům hrozit pokuta v přepočtu asi šest tisíc korun.

Podle Rutteho je omezení rychlosti nepříjemný krok. „Nikomu se to nelíbí, ale slouží to vyššímu zájmu,“ poznamenal předseda vlády s tím, že opatření má zajistit, aby se Nizozemsko nezastavilo ve vývoji a aby země bezdůvodně nepřicházela o pracovní místa.

Jednou z možností byl podle Rutteho dokonce zákaz nedělní jízdy automobilů. Současnou krizi kolem životního prostředí označil za největší za devět let, kdy je u moci, a to včetně uprchlické krize z let 2015 až 2016.