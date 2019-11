Krvavá sobota v Sýrii. Lidé umírali při explozi na tržišti a ruském náletu

Nejméně třináct mrtvých si vyžádal výbuch na tržišti syrského pohraničního města Tall Abjád. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany. Šest obětí má podle exilové Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) nálet ruského letectva v Idlibu. Dalších osm lidí utrpělo zranění. Podle SOHR je to za poslední dva měsíce poprvé, co si útoky ruských letadel bojujících na straně prezidenta Bašára Asada vyžádaly takové množství civilních obětí.