Na přijetí tisíců uprchlíků dle kvót nebyly kapacity, tvrdí Bžoch. Měli jsme to zkusit, říká Šojdrová

Česko se podle unijní generální advokátky spolu s Polskem a Maďarskem neřídilo právem EU, když nesplnilo povinnost přijmout svou kvótu uprchlíků prosazenou většinou členských zemí. Stanovisko advokátky není pro unijní soud závazné.

„Není to zatím rozhodnutí evropského soudu. Nemyslím si, že by to byla ostuda. Zrovna v tomto případě jsme jasně ukázali, s čím nesouhlasíme,“ zdůraznil místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Bžoch s tím, že evropský soud by se měl zabývat také tím, zda bylo legální kvóty státům nařídit.