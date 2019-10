Zásah čínské armády v Hongkongu není vyloučen, varovala Lamová

Čtyři měsíce

V bývalé britské kolonii Hongkongu, který se v roce 1997 vrátil pod čínskou správu, se protivládní shromáždění a průvody konají již od června. Obyvatelé začali původně protestovat proti návrhu zákona o vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Mají obavy, že před tamní komunistickou justicí by neměli zaručený spravedlivý proces a byli souzeni kvůli politickým názorům. Návrh tohoto zákona Lamová slíbila stáhnout, zatím to však neudělala.

Demonstranti časem přišli i s dalšími požadavky včetně vyšetření brutality policejních zásahů proti nim, propuštění zadržených a obecnějších demokratických reforem, včetně svobodných voleb správce Hongkongu.

Demonstrace nyní téměř každodenně přerůstají v násilnosti, při nichž radikálové házejí na policisty zápalné láhve a dlažební kostky, ničí stanice metra a zakládají v ulicích ohně. Bezpečnostní síly odpovídají vodními děly, obušky, slzným plynem, gumovými projektily a minulý týden použily dvakrát již také ostrou střelbu, postřelili mimo jiné čtrnáctiletého chlapce.