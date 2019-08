Rohingové si připomněli dva roky ode „dne genocidy“, ani jeden z milionu uprchlíků nechce domů

Rohingové chtějí občanství a zaručit bezpečnost

Myanmarské úřady ve spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zahájily ve čtvrtek program na navrácení utečenců, nicméně stejně jako loni v listopadu se do něj nikdo nepřihlásil. „Obáváme se, že nás dají do táborů, když tam půjdeme. Co s námi bude, když nemůžeme nakupovat nebo chodit do práce. Myanamar nám navíc zabavil půdu,“ upozornila rohingská uprchlice Shafiqa Begumová.

Jeden z vůdců muslimského etnika prohlásil, že se jeho příslušníci do Myanmaru vrátí, pouze pokud jim vláda zaručí bezpečnost, přizná jim myanmarské občanství a umožní jim znovu získat jejich rodné vesnice. „Požádali jsme vládu o zahájení dialogu. Doteď jsme však zatím neobdrželi žádnou odpověď,“ uvedl vůdce.

Vyšetřovatelé OSN po událostech ze srpna 2017 doporučili stíhání myanmarských generálů za genocidu, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Vláda však veškerá obvinění z nepatřičného jednání popírá a tvrdí, že vojenská operace byla ospravedlnitelná a mířila na rohingské povstalce.