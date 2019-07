Johnson spustil vládní revoluci. Změny se dotkly 17 lidí, diplomacii povede Raab, finance Javid

Nový britský premiér po nástupu do čela vlády neotálel a spustil to, co server Politico nazval „prvním dnem revoluce Borise Johnsona“. Výměna se týká celkem 17 ministrů a členů širšího kabinetu, někteří rezignovali sami, jiné odstranil sám Johnson. Britskou diplomacii povede nově Dominic Raab, šéfem financi se stane Sajid Javid a ministrem pro brexit zůstává Stephen Barclay. Opozici se změny ve vládě nelíbí a žádá nové volby.