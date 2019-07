Krvavá lázeň, masakr, pomsta, Borisova jatka. Britský tisk si všímá změn ve vládě

Podle listu The Guardian se Johnson „pomstil“ a ve vládě, kterou před více než rokem kvůli nesouhlasu s její brexitovou politikou opustil, udělal „brutální čistku“. Do ministerských funkcí podle levicového deníku jmenoval nový premiér „veterány“ tábora podporujícího odchod Británie z Evropské unie a „pravicové zastánce volného trhu“, a dal tak najevo „své bezohledné odhodlání zajistit brexit“.

„Poté, co slíbil, že Británii sjednotí, nový premiér Boris Johnson vyhodil či donutil odejít většinu kabinetu,“ popsal situaci deník i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent . Všechny klíčové posty ve vládě podle něj získali zastánci brexitu, zatímco Johnsonovi „mocní kritici“ jsou nyní jen řadovými poslanci bez vládních funkcí.

Převažují pragmatici

Také listse na titulní stránce věnuje rekonstrukci vlády. Johnson podle něj tým bývalé premiérky Theresy Mayové „rozbil na kusy“, aby vytvořil „tvrdý tým zastánců brexitu“.

Stoupenci rázné odluky Británie od EU obsadili většinu čelných vládních postů, server BuzzFeed UK nicméně podotýká, že v celém kabinetu paradoxně převažují lidé, kteří před třemi lety v referendu hlasovali za setrvání v Unii.

I hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová píše, že novou vládu netvoří jen „nejzapálenější euroskeptici“. „Většina lidí u stolu podpořila nešťastnou dohodu (expremiérky) Theresy Mayové… Jsou to především pragmatici, nikoli puristé, a jsou tam i bývalí přední zastánci setrvání,“ dodává.

Za „vládní krveprolití“ a „nejbrutálnější vládní čistku v moderních politických dějinách“ označil události středečního večera také list The Times. „Rekordních sedmnáct členů vlády odešlo během pěti horečných hodin,“ napsal. Podle The Times Johnson britský parlament i Evropskou unii šokoval především tím, že svěřil přípravy na brexit bez dohody do rukou Michaela Govea a že svým klíčovým poradcem jmenoval Dominica Cummingse, strůjce a šéfa úspěšné kampaně za odchod Británie z Evropské unie.

Bulvární list Daily Mail středeční rekonstrukci britského kabinetu popsal jako „vládní masakr“ a „Borisova jatka“, Daily Express píše o „historické čistce“ a začátku „nové éry“. Podle deníku Metro v prvních hodinách ve funkci „brutální“ Johnson vyrazil na kabinet expremiérky Mayové se sekyrou v ruce.

Bulvární list The Sun označil v titulku středeční večer za „noc blonďatých nožů“. Odkázal tím na takzvanou noc dlouhých nožů, čistku, kterou nechal v roce 1934 v Německu provést Adolf Hitler a jíž za oběť padli především členové jednotek SA a někteří významní konzervativci. Kromě blonďatého premiéra má The Sun na titulní straně také fotografii jeho partnerky Carrie Symondsové. List rekonstrukci vlády označuje za „nejkrvavější“ v historii a popisuje ji jako „mega jatka“.