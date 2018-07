Mayová mě s brexitem neposlechla, prohlásil Trump a vyvolal ostrou reakci politiků a médií

Šéf Bílého domu prý lituje odchodu Johnsona a doufá, že se do vlády jednoho dne vrátí. „Chovám k němu velký respekt. Zjevně mě má rád a říká o mně velice hezké věci,“ prohlásil americký prezident, podle něhož by Johnson byl skvělý premiér. Na otázku, zda by měl exministr zahraničí nahradit v úřadě Mayovou, Trump odvětil: „No, nesnažím se je štvát jednoho proti druhému.“

Pozvánka na čaj od královny

Na brexit zřejmě dojde i během pátečního setkání. Trump s Mayovou nejdříve navštívili na zatím neupřesněném místě základnu zvláštních jednotek, kde pro ně byla připravena ukázka britských ozbrojených sil. Poté se odebrali do venkovského sídla Chequers, kde jednají o mezinárodních otázkách. Trump před schůzkou prohlásil, že během čtvrteční společné večeře s Mayovou se jejich vztahy posunuly na dosud nejvyšší úroveň. „Naše vztahy jsou velmi silné,“ zdůraznil.

Odpoledne Trump s Melanií, která do té doby bude mít vlastní program připravený premiérčiným manželem Philipem Mayem, navštíví královnu, jež prezidentský pár pozvala na čaj na hrad Windsor. „Je to báječná žena. Moc se na setkání s ní těším. Myslím, že svou zemi reprezentuje velmi dobře,“ řekl listu The Sun s tím, že z audience u panovnice nervózní není, ctí však její dokonalou službě veřejnosti.