Pozdní spravedlnost je lepší než žádná. Tribunál je bez velmocí slabý, přiznává Čech, který soudí zločince v Haagu

Proč váš soud soudí pouze konflikty v Africe? Minulý týden jste odsoudili konžského válečného zločince Bosca Ntagandu. Má-li to být soud opravdu mezinárodní a globální, kdy třeba zažalujete Bašára Asada za chemické útoky na civilisty?

To bude těžké, protože Sýrie není členským státem římského statutu, náš prokurátor nikoho ze Sýrie před soud nedostane. Jediná šance by byla, kdyby tak učinila Rada bezpečnosti. Ta už se o to pokusila, Francie v roce 2014 takovou rezoluci předložila, ale přestože třináct členů bylo pro, dva byli proti, ale ti dva byli stálí členové, vetovali to.

Pokud se nepletu, tak to, o čem mluvíte, se může stát na základě článku 7 Charty OSN. Připomínám, že ta zvěrstva se stala v době, kdy soud už existoval, oficiálně vznikl v roce 2002. Pokud by třeba Rada bezpečnosti usoudila, že tahle situace ohrožuje mezinárodní mír a bezpečnost, tak by k tomu mohlo dojít? Nebo spíš nepředpokládáte, že by k něčemu takovému došlo?

Jak jsem řekl.

Skepse ve vaší odpovědi trochu je.

Skepse tam určitá je, protože v případě Sýrie tady pokus byl. Stačí veto jednoho stálého člena a případ se před soud nedostane.

Dostat by se před soud měl. Vím, že vás teď trošku tlačím do méně diplomatické a méně soudcovské odpovědi, ale chemické útoky nejsou ohrožením světového míru? Uznávám, že je to trošku návodná otázka.

Jak už jste naznačil, musím být neutrální. Ale skutečně kdyby došlo k útokům, kde byly použity chemické zbraně, určitě by to zakládalo válečný zločin.

Dobře, ale není váš soud jenom jakousi přetvářkou ve smyslu „jsme skvělí, máme tenhle soud“? Máme globální spravedlnost, ale realita je taková, že se aplikuje pouze na země, které nejsou až tak často předmětem diskusí světových politiků: Kongo, Uganda, Súdán, Pobřeží slonoviny, Libye, Keňa, Středoafrická republika. Při vší úctě k těmto státům.

Otevřel jste zajímavou otázku, protože z počátku činnosti byl soud kritizován právě proto, že se zaměřuje na malé bezbranné africké státy.

V současné době se pozornost nás i paní prokurátorky zaměřila i na ta místa, která jsou poněkud konfliktnější. Jako třeba při běžném vyšetřování v Gruzii, kde se eventuálně může dospět k závěru o určitém zapojení Ruska. Dále je to předběžné vyšetřování, které by ráda vedla v Palestině, kde by ve hře mohl být Izrael. A zejména je to teď situace v Afghánistánu, kde teoreticky přichází v úvahu stíhání Američanů, stíhání Britů.

Okamžitě když se k tomu přistoupilo, se zvedla obrovská kritika zejména u velkých mocností, že je soud politizován.