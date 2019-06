„Češi toho mají dost. Demise, nebo defenestrace.“ Zahraniční tisk komentuje protest na Letné

Protestům se věnují i další německá média, včetně nejčtenějšího bulvárního listu Bild, který o nich krátce informuje na titulní straně. Nedělní demonstrace se dostala i do nejsledovanější zpravodajské relace Tagesschau, která hovořila mimo jiné o „nové dimenzi“ protestů.

„Děti revoluce dospěly. Pochopily, co jim demokracie nabízí, ale také co požaduje. České hnutí je tak vzorem – nejen ve střední a východní Evropě,“ míní Süddeutsche Zeitung, podle něhož způsob, jakým o organizátorech a protestujících mluví premiér a prezident, dává lidem na ulici ještě větší právo demonstrovat.

List podotýká, že Babiše silné pochybnosti o osobní integritě doprovázejí od začátku jeho politické dráhy. „Přesto byl volen. To, že je mnoho lidí nejen v České republice připraveno mužům jeho rázu odpustit každé pošpinění na štítu, je záhada,“ konstatuje Frankfurter Allgemeine Zeitung, který o nedělním protestu informuje už na titulní straně. Vyřešení této záhady by podle něj mohlo napomoci zastavit populistickou vlnu v západním světě.

Frankfurter Allgemeine Zeitung v komentáři připomíná, že obviněními, která se týkají Babiše, se ještě nezabývaly soudy. „Ale už jen důvodné podezření, že se mohl dopustit podvodu v milionové výši, je tak závažné, že by do vyjasnění celé záležitosti měl přerušit výkon všech veřejných úřadů a politických funkcí,“ míní list, podle něhož k tomu velí slušnost, úcta k justici i respekt k občanům. Pokud se ukáže, že je skutečně nevinný, může se vrátit – prostředky k tomu má, píše deník.

Rakouská média píší o největší demonstraci od revoluce v roce 1989. Podle listu Der Standard situace v Česku dělá starosti evropským partnerům. Babiš je sice považován za pragmatika, ale způsob, jakým reagoval na zprávu z Bruselu kritickou k jeho střetu zájmů, když ji označil za „útok na Česko“, ukazuje na obrannou strategii, která sází na populistické přivlastnění celé země, míní deník.

Stejně jako listy Die Presse, Kurier nebo veřejnoprávní televize ORF vysvětluje Der Standard pozadí kauz českého premiéra, a navíc vyjadřuje přesvědčení, že už teď se v Česku rýsuje horký podzim. „Oslavy 30. výročí sametové revoluce nemusejí být vůbec harmonické,“ předpovídá.

Slovenský tisk: Demonstrace na Letné byla asi největší od roku 1989

O nedělní demonstraci píše i slovenský tisk. „Po třiceti letech zaplnili Letnou. Po pádu komunismu si mysleli, že to již nebude třeba, ale premiér Babiš podle nich ohrožuje demokracii,“ napsal list Sme. Podle deníku se k milionovému protestu z roku 1989 demonstranti nepřiblížili, Letná ale vypadala zaplněná. List také napsal, že zatímco před 30 lety tam v období takzvané sametové revoluce z pódia přednesl projev také současný český prezident Miloš Zeman, tentokráte tam chyběl. Babiše zároveň označil za Zemanova chráněnce.

„Letenská pláň v Praze: 250 tisíc lidí protestovalo proti premiérovi,“ napsal nejčtenější slovenský list Nový čas, který demonstraci označil za vyvrcholení protestů za nezávislost justice a za rezignaci Babiše.

„Série protestů ve vícero českých městech v neděli vyvrcholila a Češi vyšli do ulic, aby ukázali svou nespokojenost týkající se údajného Babišova zneužívání dotací a konfliktu zájmů. Vrásky na čele jim dělá nezávislost české justice poté, co Babiš na post ministra spravedlnosti dosadil Marii Benešovou,“ uvedl list Plus Jeden deň.

„Letná: Čtvrt milionu lidí proti Babišovi,“ píše deník Pravda, podle kterého šlo možná o největší demonstraci za uplynulých 30 let. Připomněl také, že velký protest se uskutečnil již na začátku června na pražském Václavském náměstí a následně se konaly demonstrace v regionech.