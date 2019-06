Pumpujeme peníze do ekonomiky, ale lidé jsou nespokojení, diví se Babiš demonstracím

Neuvěřitelné, komentoval Babiš protesty v neděli

Babiš už v neděli uvedl, že nesouhlasí s tvrzením demonstrantů, že by on či vláda zasahovali do nezávislosti justice. Některé projevy byly podle něj neuvěřitelné. „Byl to prý dnes pestrý proud lidí, kteří hovořili o nezávislosti justice, u toho mě posílali rovnou do kriminálu, našeho pana prezidenta (Miloše Zemana) do rakve, a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti. Neuvěřitelné. Ale i tohle jsou názory, které můžou v demokracii zaznít, i když normální člověk si o nich tedy může myslet své,“ napsal v neděli v SMS zprávě premiér.

Ocenil, že v Česku mohou lidé 30 let po revolučním roce 1989 svobodně demonstrovat a vyjadřovat své názory.