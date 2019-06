Šéf gruzínského parlamentu po protestech rezignoval

Šéf gruzínského parlamentu Irakli Kobachidze po bouřlivých protestech odstoupil. Demonstranti vyšli do ulic Tbilisi poté, co se ruský komunistický poslanec Sergej Gavrilov během jednání meziparlamentní unie pravoslavných států posadil do Kobachidzeho křesla a pronesl řeč v ruštině. Při čtvrtečních nepokojích bylo podle upřesněných údajů zraněno 240 lidí, víc než sto z nich je stále v nemocnici.