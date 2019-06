Ruský poslanec pobouřil Gruzínce. Rozlícený dav chce vtrhnout do parlamentu

„V tuto chvíli se účastníci protestní akce v Tbilisi prodrali do budovy parlamentu. Policie, vybavená obušky a štíty, se snaží tento vpád zastavit. Je záhodno zaznamenat, že policisté obušky ani jiné donucovací prostředky nepoužívají, snaží se vyprovodit demonstranty z parlamentu pokojně,“ píše server Gruzie online.

Vpád několika desítek lidí do parlamentu podle něj následoval poté, co vypršelo hodinové ultimátum opozice, aby kvůli skandálu odstoupil předseda parlamentu, ministr vnitra a šéf tajné služby.

„Gruzínský sen (politická strana, pozn. red.) přivedl ruské okupanty a nechal je usednout do křesla předsedy parlamentu. Je to facka do tváře gruzínské historie,“ tvrdí opoziční poslankyně Elene Khoshtariaová.

Rusko a Gruzii znepřátelila krátká válka v srpnu 2008, po které Moskva uznala nezávislost kavkazských odštěpeneckých provincií Abcházie a Jižní Osetie, kde udržuje své vojenské posádky. Tbilisi to označuje za okupaci.