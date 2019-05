USA odmítly řešit tající Arktidu. Pompeo vidí ve změnách klimatu obchodní příležitost

Od roku 1979 se ledové pokrytí Arktidy zmenšilo o víc než 38 procent. Jako první to pocítila polární zvířata, která přicházejí o svůj životní prostor a loviště. V ohrožení je také tradiční život Inuitů. I ten nejoptimističtější scénář při dodržování klimatické smlouvy předvídá léto v Arktidě bez ledu. Průměrně z oblasti každý rok zmizí kry o rozloze větší, než je Česko.

„Pokračující ubývání mořského ledu otevírá nové námořní cesty a nové příležitosti pro obchod vzhledem k potenciálnímu zkrácení doby plavby lodí mezi Asií a Západem o dvacet dní,“ řekl. „Arktické námořní cesty by se mohly stát Suezským a Panamským průplavem 21. století,“ dodal.

Mocenský boj o kontrolu nad tající Arktidou

Arktida má geopolitický význam, a to díky zásobám ropy a plynu. Pompeo se ve Finsku opřel do ostatních mocností. Upozornil, že aktivity Ruska, včetně plánů na nové lodní trasy vedoucí z Asie do severní Evropy podél ruského pobřeží, si zaslouží bližší prozkoumání. „Spojené státy a arktické národy vítají transparentní čínské investice, které odrážejí ekonomické zájmy, nikoli státně bezpečnostní ambice,“ řekl v projevu.