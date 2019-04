V Súdánu zřejmě probíhá pokus o puč. Podle svědků dorazila armáda k sídlu prezidenta Bašíra

V severní Africe znovu ožívají naděje arabského jara, upozornil před pár dny americký list The New York Times (NYT). Mohutné protesty se totiž netýkají jen Súdánu. V Alžírsku minulý týden donutily miliony demonstrantů k rezignaci dlouholetého vůdce Abdal Azíze Butefliku.

V Libyi se generál Chalífa Haftar snaží vybudovat si pozici nového despoty a slibuje, že ukončí chaos, do kterého země upadla po svržení diktátora Kaddáfího před osmi lety. V zemi nyní fungují dvě vlády, tu Haftarovu však svět neuznává.

Pokus libyjského maršála Haftara ukončit v zemi chaos zavedením nové autokracie pak přináší smutné vzpomínky na výsledky povstání v Egyptě, Bahrajnu, Sýrii a Jemenu.

Všechny země arabského jara kromě Tuniska buď upadly do chaosu, nebo se vrátily k autoritářství. Odstrašujícím příkladem je pro mnohé vývoj v Egyptě, do jehož čela se v roce 2013 dostal vojenským převratem prezident Abdal Fattáh Sísí. Ten se mimo jiné teď snaží prosadit ústavní změny, které by mu umožnily být doživotním prezidentem.