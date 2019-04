Bývalý súdánský prezident Bašír byl jedinou hlavou státu obviněnou z genocidy

Bašír se ale také v roce 2005 zasloužil o ukončení 22leté občanské války mezi severem a jihem země, která si vyžádala na dva miliony obětí. Navzdory jeho úsilí udržet jednotný Súdán byl v červenci 2011 vyhlášen nezávislý Jižní Súdán, který se oddělil od severního regionu po rozhodnutí v referendu.

Súdán tak přišel mimo jiné o 75 procent produkce ropy, která do té doby zajišťovala hlavní přísun zahraničních investic. A to i přesto, že Bašír nastoupil do úřadu v době, kdy se vlastnictví amerických dolarů mohlo trestat smrtí.

WikiLeaks: Prezident zpronevěřil devět miliard dolarů

Někdejší prezident se narodil v roce 1944 ve vesnice Chúš Bannaga, která byla součástí někdejšího Egyptského království. Jeho otec byl rolník. Bašír se ale rozhodl pro vojenské vzdělání, které získal v Súdánu a v Egyptě. Později sloužil u výsadkového vojska a v roce 1973 se zapojil do války proti Izraeli. Od roku 2004 byl armádním generálem.

V prosinci 2010 byl serverem WikiLeaks, který zveřejňoval uniklou poštu amerických diplomatů, nařčen, že zpronevěřil až devět miliard dolarů (více než 171 miliard korun) ze státních fondů. Peníze prý převedl na zahraniční účty.