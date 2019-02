„V Islámském státu se nám žilo dobře.“ České novinářky přivezly svědectví mizejícího chalífátu

„Jsem obchodník z Majadínu. Když tam přišel Asadův režim, musel jsem utéct s Islámským státem do Hadžínu. Tam jsem také otevřel obchod,“ popisuje svůj osud Hasan, kterého právě přivezli do tábora z posledních vesnic ovládaných radikálními vykladači islámu.

Život pod nadvládou Islámského státu se zřejmě řídil právě jejich nekompromisní interpretací Koránu, jak naznačují názory malého Kásima ovlivněného touto výchovou. „Hudba je špatná a zakázaná. Já mám rád zahalené ženy, jako ty naše. Tak je to v Koránu a tak nás to učili v Islámském státě,“ vykládá. Sám přitom organizaci nemá rád. Je naštvaný, že ho převezla pryč z iráckého domova do posledních bašt v Sýrii.