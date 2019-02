Ovoce a zelenina v Turecku zdražily. Erdogan mluví o potravinovém terorismu a otevírá státní prodejny

Ovoce a zelenina zdražily v Turecku oproti loňsku téměř o třetinu. U stálic místní kuchyně, jako je lilek, okurky nebo rajčata, je růst cen ještě strmější. „Když chtějí snížit ceny, mají to udělat všude. Co má tohle znamenat? Mám sednout do auta a jet bůhvíkam jen proto, že to tam je trochu levnější?“ ptá se zákaznice na trhu.

Kvůli drahému jídlu mluví prezident Recep Tayyip Erdogan dokonce o potravinovém terorismu. Ekonomové za růstem cen vidí kombinaci vlivu spekulantů, špatného počasí, které zničilo část úrody, a propadu turecké liry.

Stát zasahuje nejen v nabídce potravin. Například prostřednictvím svých bank nabízí levné hypotéky a půjčky. „Proud veřejných peněz bude do voleb tak silný, jak jen to bude možné. Poté bude pomyslný kohout uzavřen a musíme přejít k přísné rozpočtové politice,“ myslí si ekonom Abdurrahman Yildirim.