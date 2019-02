Belgii ochromila generální stávka. Škody by se mohly vyšplhat k miliardě eur

Stávka je akcí tří velkých odborových ústředen – socialistické FGTB, křesťanskodemokratické CSC a liberální CGSLB. Odboráři požadují vyšší mzdy, větší dávky a důchody, které by odpovídaly rozumným životním podmínkám, dále lepší pracovní podmínky na sklonku kariéry a vyvážení práce a osobního života. Dosud je růst platů na další dva roky omezen na 0,8 procenta.

„Odboráři se musejí vrátit k jednacímu stolu, stávkou se nic neřeší,“ uvedl v prohlášení belgický premiér Charles Michel, který zároveň poděkoval „těm, kteří dnes pracují“.

Nad Belgií se jen přelétá

Letecký provoz nad Belgií funguje pouze pro přelety, pro přistání a odlety mají výjimku jen vládní, vojenské a nouzové lety, řekl agentuře AFP Dominique Dehaene, mluvčí společnosti Skeyes, která zajišťuje řízení letového provozu nad Belgií.

„Ačkoliv terminál zůstává otevřený, laskavě žádáme cestující, aby na letiště ve středu nechodili,“ informovalo předem mezinárodní bruselské letiště, které odbaví asi 650 letů denně. Také letiště v Charleroi, které denně přijme a odbaví na dvě stovky letů, zrušilo všechny linky.

UPDATE - Due to the general strike on 13 February, skeyes is forced not to allow air traffic between Tuesday 12 February 10 pm and Wednesday 13 February 10 pm. Consequently, there will be no flights into or out of #brusselsairport. Updates & advice >> https://t.co/4ewJFY9vYs pic.twitter.com/F8oCN4cHNf — Brussels Airport (@BrusselsAirport) February 12, 2019

Stávka se dotkla i leteckého spojení s Českou republikou. Zrušeny byly všechny plánované lety mezi Prahou a Bruselem, konkrétně jde o čtyři zpáteční lety, řekl mluvčí Letiště Václava Havla Roman Pacvoň. Cestující, jichž se zrušení linek dotklo, mají kontaktovat svou leteckou společnost, která jim nabídne náhradní řešení.