ŽIVĚ: Tisková konference po jednání premiérů V4 a Angely Merkelové

Spořádaný odchod Británie z evropského bloku je podle kancléřky lepší pro obě strany. „Všichni máme zájem, a to vidím i u britské vlády, že chceme spořádaný brexit. Je to pro nás lepší. Je naší povinností udělat všechno pro to, abychom k takovéto dohodě dospěli,“ řekla Merkelová.

Podle ní je předpokladem dosažení dohody, aby Británie uvedla, co přesně v souvislosti s brexitem požaduje. Německá kancléřka rovněž zdůraznila potřebu ochrany jednotného vnitřního trhu EU, což je v souvislosti s takzvanou irskou pojistkou spornou otázkou kolem brexitu.

Bratislava chce sídlo Evropské pracovní agentury

Tématy schůzky takzvané visegrádské čtyřky s šéfkou německé vlády bude sedmiletý rozpočtový rámec EU na roky 2021 až 2027, nadcházející volby do Evropského parlamentu a budoucnost EU.

Před samotným jednáním s premiéry V4 se německá kancléřka setkala se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim. Vedle ekonomických témat a možností další spolupráce zejména v oblastech kybernetické bezpečnosti a digitalizace spolu hovořili o letošním 30. výročí pádu komunistických režimů v zemích V4 a východní části Německa.

Merkelová také poděkovala premiérovi Pellegrinimu za angažování Slovenska při řešení krize na Ukrajině, kterou v březnu čekají prezidenstké volby. Slovenský premiér kancléřku požádal o podporu kandidatury Bratislavy pro udělení sídla vznikající Evropské pracovní agentury. Připomněl, že ve slovenské metropoli zatím žádná evropská agentura nesídlí.