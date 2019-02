Ukřivděná střední Evropa? Do „národa oběti“ se stylizovali už bibličtí Židé, upozorňuje Putna

Zůstal bych u menších národů a zaměřil se na střední Evropu. Zde je stále relativně živý mýtus o západní zradě, jmenujme československý Mnichov nebo pocit křivdy, kterým část Polska trpí vůči západním spojencům kvůli konferenci v Jaltě. Co tento mýtus o naturelu středoevropských národů říká?

To je druhá možnost. Jsou národy, které se bijí v prsa: „Ó, jak jsme skvělí, ó, jak jsme silní“ – a jsou národy, které se bijí v prsa: „Ó, jak nám všichni ubližovali.“ Větší národy obvykle dělají to první a menší národy dělají to druhé. Na druhou stranu jsou ale i národy velké, které se také bijí v prsa a říkají: „Ó, jak nám všichni ubližují, my se jenom bráníme, nikoho jsme přece nikdy nenapadli.“ A tím mám samozřejmě na mysli Rusko.

Historik a politolog Herfried Münkler ve své knize Němci a jejich mýty píše, že „politickými mýty se vyjadřuje sebevědomí politického celku“. Co ale říká o národu a politicích, že si volí mýty, které tematizují slabost a porážku? K čemu jsou mýty o prohrách potřeba?

Přesně tak. To jsou příběhy, které si všichni vyprávějí, kterým všichni rozumějí, a kdyby takové příběhy neměli, tak to asi ani není národ.

To je věc trochu složitější, protože historické události, na které se jednotlivé národy odvolávají jako na prvky zrady nebo opuštěnosti Západem, se skutečně staly: rozbití Uher Trianonskou smlouvou nebo trojí dělení Polska v osmnáctém století. Skutečně se to stalo, bylo to velmi hnusné a ze strany mocností řekněme pragmatické: „Sice máme nějaké principy, ale když se nám nehodí, tak je porušíme.“

Druhý aspekt je povýšení věci na nějaký mýtus, to znamená stylizování sebe sama do národa oběti. Koneckonců je to velmi staré, protože do jisté míry tuto sebestylizaci najdeme už u biblických Židů: „Jsme národ, který vždycky všichni mlátili. Egypťané, Babyloňané, Asyřané…“ a tak dále.

Takže můžeme uvažovat o tom, že mýtus křivdy, kterou páchá kdosi velký na komsi menším, má biblický předobraz?

Samozřejmě. Je to velmi zřetelné, nevymyslela si to střední Evropa – ani Maďaři, ani Srbové. A myslím si, že bychom našli i nějaké antické předobrazy, kdybychom se jenom trošku snažili.

Kde se s ním tedy v antice můžeme setkat?

V řadě tradic jednotlivých řeckých obcí. Sdělení „My jsme byli ti lepší, ale zvítězila nad námi brutální síla“ najdeme u Atéňanů poté, co byli poraženi Spartou, u Sparťanů poté, co byli poraženi Thébami, u všech Řeků poté, co byli poraženi Makedonií a poté Římem.

Zkrátka každý, kdo se ocitl na vedlejší koleji, říká: „Vlastně se nám stalo strašné bezpráví.“ Ale mezi námi, kdo řekne: „Byli jsme poraženi po právu, zasloužili jsme si to“? To přece neřekne nikdo. Je jen jeden jediný evropský národ, který je schopen toto říci, a to jsou Němci po druhé světové válce. Jinak každý říká: „My nic, my jsme ti hodní.“