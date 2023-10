Izraelští vojáci opět vjeli s tanky do Pásma Gazy. Hamás zasáhl raketovým útokem dům v Tel Avivu

Při zásahu domu v izraelském Tel Avivu byli dva lidé zraněni lehce a jeden člověk středně těžce, oznámila izraelská záchranná služba. Zpravodajský web The Times of Israel píše o dvacetiletém Izraelci se středně těžkým zraněním a dvou lehce zraněných lidech.

Návrh Evropské unie na humanitární přestávky v bojích je pro Izrael v tuto chvíli nepřijatelný, vzkázalo izraelské ministerstvo zahraničí. Reagovalo tak na výstupy z unijního summitu, který po čtvrteční diskusi vyzval ve společných závěrech k umožnění „přestávek“ pro humanitární účely. Upozornilo zároveň, že židovský stát v zásadě „umožňuje, aby se humanitární pomoc dostala do Pásma Gazy, pokud neskončí v rukou teroristů z Hamásu“.

Jde o třetí výpad a druhou noc v řadě, co jednotky IDF krátce pronikly do Pásma Gazy před očekávanou plnou pozemní ofenzivou.

Vojáci se po několika hodinách stáhli zpátky do Izraele. „Nikdo z nich neutrpěl zranění,“ uvedla izraelská armáda.

Cílem „razie v centrálním sektoru Pásma Gazy“ za podpory dronů byli podle IDF členové Hamásu a jeho velitelství či odpalovací rampy protitankových střel. Podle listu The Times of Israel na cíle na východě města Gaza útočila pěchota i tanky.

Podle televize Channel 13 přišlo po 7. říjnu na 150 tisíc žádostí o zbrojní pas, kdežto loni to za stejné období šlo pouze o čtyři desítky žádostí. Prodej zbraní je v Izraeli přísně omezený a získat civilní zbrojní pas není jednoduché.

Izrael provádí vzdušné údery v Pásmu Gazy od krvavého útoku Hamásu na Izrael, při kterém palestinští ozbrojenci zabili asi čtrnáct set lidí a dalších více než 220 unesli zpět do Pásma Gazy jako rukojmí. Při odvetných náletech v Gaze zahynulo podle tvrzení místních úřadů ovládaných Hamásem několik tisíc lidí.

Podle premiéra Benjamina Netanjahua je Izrael v totální válce proti Hamásu. V televizním projevu odvysílaném ve středu mimo jiné prohlásil, že to také obnáší „podporu civilistům, aby se vyzbrojovali pro sebeobranu“.

Dříve trvalo měsíce, než úřady vyřídily žádost o zbrojní pas. Nyní se tato doba zkrátila na dny. Itamarem Ben Gvirem vedené ministerstvo pro národní bezpečnost také rozšířilo okruh osob, které mohou nosit zbraň.

Část Izraelců chce s ohledem na rukojmí s operací v Gaze počkat

Z průzkumu izraelského deníku Maariv nicméně vyplývá, že téměř polovina Izraelců by chtěla s invazí do Pásma Gazy posečkat. Agentura Reuters pokles podpory pro pozemní ofenzivu spojuje s rukojmími, která teroristé Hamásu drží.

Na otázku, zda by armáda měla okamžitě přikročit k rozsáhlé pozemní ofenzivě, 29 procent respondentů odpovědělo kladně, zatímco 49 procent uvedlo, že by bylo lepší počkat. Zbylých 22 procent Izraelců se nerozhodlo. Do průzkumu bylo zapojeno 522 dospělých Izraelců a statistická odchylka průzkumu činí 4,3 procenta.

List Maariv srovnal tento výsledek s průzkumem z 19. října, kdy rozsáhlou pozemní ofenzivu podpořilo 65 procent respondentů. Z odpovědí podle něj vyplývá, že respondenti v této otázce nejsou rozděleni podle politického postoje ani demograficky, ale že posun veřejného mínění „ovlivnil vývoj v otázce rukojmí, která je nyní na prvním místě“.