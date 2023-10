EU podpořila právo Izraele na sebeobranu. Volá po humanitárních pauzách

Podle diplomatických zdrojů až do pozdních večerních hodin shodu blokovalo Španělsko, které požadovalo „silnější formulaci“, ve které by figurovalo i slovo „příměří“. Proti tomu se ale postavilo zbývajících 26 zemí. Španělé nakonec ustoupili, prosadili si ale do závěrů zmínku o tom, že se „v blízké době uskuteční mezinárodní mírová konference“, která se bude týkat Blízkého východu.

Pokud jde o termín humanitární pauzy, znamená to, že „se na určitém místě v určitou dobu může deklarovat, že tam bude bezpečno, přičemž může jít o jednostranné rozhodnutí, nebo se o tom mohou dohodnout obě strany“, upřesnil nejmenovaný unijní činitel.

Podobně se to v minulosti dělo i v jiných válečných konfliktech. Termín „humanitární pauza“ Češi odmítali, protože podle nich implikoval to, že bude muset Izrael zastavit palbu a nebude moci bránit své území a občany. I jak napsala agentura Reuters, termín „přestávky“ znamená spíše než příměří krátké přestávky v bojích, během kterých může dojít k propuštění rukojmí či průjezdu konvojů s humanitární pomocí.

I na přání České republiky v textu přibylo, že je potřeba zajistit, aby pomoc neskončila v rukou teroristických organizací. Česko rovněž prosazovalo zmínku, že je v souvislosti s konfliktem potřeba bojovat proti šíření dezinformací, což se nakonec v dokumentu rovněž objevilo. „Evropská rada připomíná potřebu vyhnout se regionální eskalaci a jednat v tomto ohledu s partnery, včetně palestinské samosprávy,“ shodli se rovněž unijní lídři.

Očekávaná pozemní operace v Gaze

Útok Hamásu ze 7. října si v Izraeli vyžádal podle tamních úřadů na 1400 obětí, především civilistů, dalších více než 220 lidí palestinští ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Při odvetných náletech v Pásmu Gazy zahynulo podle palestinských úřadů v této oblasti přes 7000 lidí. Hamás Pásmo Gazy ovládá od roku 2007.

Očekává se, že Izrael v nejbližší době spustí pozemní operaci v Pásmu Gazy. Právní rozměr invaze komentoval pro ČT24 vojenský analytik a bezpečnostní poradce prezidenta Otakar Foltýn.

„V tomto případě, stejně jako v jakémkoliv jiném, má napadený právo na obranu. To není ničím zpochybnitelné. V momentě, kdy tak učiní, tak nastupuje právo ozbrojeného konfliktu. V tomto případě zejména čtyři jeho základní zásady: rozlišování, přiměřenost, humanita a nezbytnost,“ řekl Foltýn.

Vyzdvihl především pravidlo přiměřenosti, které je důležité vzhledem k hustě obydlenému území Pásma Gazy. „Pravidlo říká, že je potřeba v každém individuálním případu posuzovat relevanci získané vojenské výhody v důsledku daného úderu a následně způsobených civilních škod. Pokud je to pravidlo dodrženo, tak přiměřené civilní škody nejsou nelegální a nejsou porušením mezinárodního civilního práva,“ dodal Foltýn.