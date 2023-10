Slováci si zvolili a my to musíme respektovat, míní Havlíček. Vystrčilovi dělají starosti předvolební dezinformace

„Já jsem řekl, že je potřeba respektovat výsledek demokratických a svobodných voleb a že to je první fáze každých voleb. Druhá fáze je potom povolební vyjednávání, uvidíme, jak to dopadne,“ řekl Vystrčil. Dodal, že gratulovat vítězi by mu přišlo pokrytecké, pokud mu úspěch nepřál.

Havlíček řekl, že směřování strany nesoudí ani tak z předvolební rétoriky jejích lídrů, jako z jejího programu, který je podle něj proevropský a prozápadní. Vítá ale, že vůči nadnárodním organizacím nechce být Smer „servilní“.

„Já mám obavu z toho, že evidentně dezinformace a různé typy spekulací hrály významnou roli v rozhodování voličů na Slovensku,“ řekl Vystrčil a zmínil, že se obává, že podobně se s nepravdivými informacemi nedokáže vyrovnat i Česko, což nahrává populistům.

K zásadní úvaze pro politiky podle něj je, jestli do povolebního dění zasahovat a varovat před podobným vývojem, nebo jestli rovnou vstoupit do hry a snažit se dezinformace vyvracet, což by podle něj bylo lepší.

Havlíček řekl, že věří, že se vztahy po tvrdých vyjádřeních českých politiků zase vylepší. Není podle něj v pořádku, že představitelé státu uráží slovenské občany a jejich volbu. Zmínil vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který prý řekl, že „obavy lidí, kteří žijí na periferii zájmu, nemusí mít reálný základ,“ což podle Havlíčka uráží volbu sociálně slabších.

Fico jako sociální demokrat

„Fico představuje konzervativní sociálně-demokratický blok,“ řekl v Interview ČT24 bývalý premiér Vladimír Špidla (SOCDEM). „S nadsázkou je zajímavé, že vyhrála sociální demokracie ve všech podobách. V podobě národně-konzervativní, v podobě Hlasu, čili takové standardní, a v podobě liberálně-levicového Progresivného Slovenska,“ řekl.

Dodal, že Ficovo přesvědčení má podle něj trochu moc blízko k pravici, přesto ale je sociální demokrat. Znovu zdůraznil jeho konzervatismus, díky kterému pravděpodobně za jeho vlády nelze čekat velké reformy.

Srovnávání Smeru s komunisty se Špidla brání, strana je podle něj spíše národně-socialistická. Strana má sice bojovnou rétoriku, ale chybí jí skutečné prvky komunismu. „Kulturně jsou velmi konzervativní, komunisté musí být avantgardní,“ myslí si.