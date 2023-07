MAAE chce přístup do okupované záporožské jaderné elektrárny. Reaguje na zprávy o minách

„Vzhledem k tomu, že napětí a vojenská aktivita v oblasti narůstají, naši experti musejí být schopni ověřit fakta přímo na místě,“ sdělil v prohlášení šéf MAAE Rafael Grossi. Ve chvíli, kdy se obě strany vzájemně obviňují z plánování provokací či útoků, je nyní podle něj zásadní objasnit současnou situaci.

Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky vyzval k připravenosti na nejhorší scénář, byť ho zatím nepovažuje za pravděpodobný. „Rusové jsou schopní dělat nechutné věci, jako jsme to viděli s protržením Kachovské přehrady,“ podotkl.

Napětí kolem Záporožské jaderné elektrárny se v poslední době vyostřilo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj před dvěma týdny uvedl, že Rusko zvažuje, že v okupované jaderné elektrárně na jihu Ukrajiny spáchá „teroristický útok spojený s únikem radiace“, což mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov odmítl.

Generální ředitel ruského jaderného koncernu Rosatom Alexej Lichačov pak na jednání s Grossim naopak mluvil o nebezpečí, že ukrajinské síly budou elektrárnu ostřelovat. Podle expertů je elektrárna vůči útoku zvenčí odolná, únik radiace je možné způsobit jedině zevnitř, kam mají přístup pouze Rusové.

Havlíček také zdůraznil, že jsou to Rusové, kdo elektrárnu kontrolují, a jsou tak zodpovědní za její stav. Z případného výbuchu by podle něj profitovali zejména Rusové, protože by radiace zasáhla především ukrajinské území a „naprosto paralyzovala život na Ukrajině“.