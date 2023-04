Polsko posiluje východní hranici. Chce tak odrážet hybridní hrozby

Centrem pozornosti polských armádních jednotek je nyní zhruba dvě stě kilometrů dlouhá hranice s Ruskou Kaliningradskou oblastí na severu země. „Buduje se tam po vzoru hranice s Běloruskem dlouhý vysoký plot s žiletkovým drátem. Samozřejmě není to bariéra, která by zamezila nebo zabránila nějaké pozemní invazi. Ale je to bariéra, která má sloužit k tomu, aby odrazila některé hybridní hrozby typu například vysílání sabotážních jednotek nebo cílené směřování migrantů z Blízkého východu dopravených letadly právě do Kaliningradu a poté odeslaných směrem k Polsku tak, jak to vidíme v případě běloruského režimu – to, co činí na východní hranici s Polskem,“ popsal Papadopulos.

Elitní polské jednotky na severu podle něj mají od tamní vlády přislíbené dodávky nejmodernější vojenské techniky. „Právě tam by měly mířit mimo jiné americké tanky Abrams, jejichž dodávku Polsko očekává v následujících měsících a letech,“ řekl s tím, že jde o jednotky, které se koordinují s jednotkami NATO umístěnými v litevské základně u města Rukla.

„Mezi Litvou a Polskem je takzvaný Suwalský koridor. To je velmi zranitelné místo obrany Severoatlantické aliance. A právě proto jak polská strana, tak i spojenci, kteří působí v Litvě, mimo jiné také české jednotky, posilují obranu tohoto koridoru. Je to nejužší místo, které je vzdálené od hranic Běloruska a Ruska asi šedesát kilometrů,“ nastínil zpravodaj.

Na východě už hranice s Běloruskem obehnaná je – také právě plotem. Na místě je kromě toho také devět tisíc pohraničníků rozdělených do skupin, kteří linii bez přestání střeží. „Jejich úkolem je nejen odrážet různé pokusy běloruských dronů o špionáž, ale také vracet migranty, které běloruský režim do Polska posílá. Jsou to také lidé, kteří mají monitorovat to, co se děje za hranicí s Běloruskem,“ uvedl Papadopulos.

Ačkoliv jižněji na hranici s Ukrajinou se pozemní invaze neočekávají, i toto místo je militarizované. „I tam jsou deponovány elitní polské jednotky, zejména kolem základny v Řešově na letišti Jasionka. Tam nejen země Severoatlantické aliance, ale i západní spojenci, kteří operují mimo tento formát, posílají zbraně na Ukrajinu. A i proto jsou tam například rozmístěny systémy protivzdušné obrany Patriot, které obsluhují němečtí vojáci,“ vysvětlil zpravodaj.

Polsko počítá i s dalšími bezpečnostními zárukami – tou největší je přítomnost amerických vojáků. Polský prezident Andrzej Duda o tom už dříve s Papadopulosem hovořil v exkluzivním rozhovoru pro ČT24.