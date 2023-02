Švýcarsko možná povolí dalším zemím vývoz svých zbraní na Ukrajinu. Změnu chce veřejnost i zbrojaři

V souladu s tím Bern zamítá požadavky jiných zemí, které by své zbraně švýcarské výroby chtěly poslat na Ukrajinu. Loni tak například nepovolil Německu vývoz munice do tanků Gepard či v případě Dánska zase export obrněnců Piranha.

Zákon o válečném materiálu , který byl na podzim 2021 ještě zpřísněn, zakazuje vývoz zbraní, pokud je země určení zapojena do vnitřního nebo mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Státy, které nakupují zbraně nebo střelivo ve Švýcarsku, musejí podepsat prohlášení o tom, že nebudou nakoupený materiál dále vyvážet. Pokud by přece jen chtěly takové zbraně předat dál, potřebují souhlas Bernu.

Několik různých návrhů

Dosavadní přístup by se ale nyní mohl změnit. V parlamentu leží několik podnětů, ke kterým se v posledních dnech vyjádřily politicko-bezpečnostní komise obou parlamentních komor.

Jedním je návrh na změnu zákona o válečném materiálu tak, že by švýcarská vláda mohla zrušit doložky o zákazu reexportu v dohodách se třetími zeměmi. A to za předpokladu, že by zbraně byly odeslány do konfliktu, který Rada bezpečnosti OSN či dvoutřetinovou většinou Valné shromáždění OSN odsoudily jako porušení mezinárodního práva. V případě ruské agrese vůči Ukrajině už Valné shromáždění OSN takto rozhodlo. Tento návrh podpořila bezpečnostně-politická komise Národní rady, jedné z komor parlamentu.

Tato komise podpořila i parlamentní iniciativu nazývanou „Lex Ukraine“, která má za cíl urychleně pozměnit zákon a schválit reexport švýcarských zbraní na Ukrajinu, pokud se týkají obrany proti ruské agresi. Iniciativa naopak nenašla pochopení u bezpečnostně-politické komise druhé parlamentní komory, Rady států.

Ta místo toho podpořila jiný podnět, a to návrh na změnu zákona o válečném materiálu v tom smyslu, že by zákaz reexportu pro některé země, které nakupují švýcarský válečný materiál, platil pouze po dobu pěti let. Cílové země by se ale musely zavázat, že zbraně neskončí v konfliktech, v nichž jsou vážně porušována lidská práva nebo v nichž existuje riziko, že dané zbraně budou použity proti civilistům. Vývoz do válčící země by byl možný v případě, že cílová země uplatnila své právo na sebeobranu podle mezinárodního práva.

Dlouhá cesta ke změně

Případnou změnu by ale musely schválit obě komory parlamentu, na typu opatření by také závisela doba, než by se úprava dostala do praxe.

Jak upozorňuje Politico, pětiletá lhůta pro zrušení zákazu reexportu je s ohledem na ruskou agresi vůči Ukrajině „věčnost“. U zákonných předloh obecně hrozí, že by je v případě dostatečného množství odpůrců museli odsouhlasit občané v referendu, což by případnou účinnost změny opět odložilo. Legislativní proces přitom zabere ve Švýcarsku průměrně čtyři roky. Naopak parlamentní iniciativa by po schválení oběma komorami parlamentu mohla vstoupit v účinnost okamžitě, i když by její platnost byla omezená do konce roku 2025.

Z časového hlediska by tak právě tento způsob úpravy dával největší smysl, některé politické strany ale dávají najevo, že iniciativu nepodpoří. Reexporty pouze na Ukrajinu by podle kritiků porušily zásadu rovného zacházení vycházející z principu neutrality, a země by proto zároveň musela povolit i vývoz zbraní do Ruska. I kdyby inciativa prošla, účinná by podle Politica mohla být nejdřív v létě.

Zůstává tedy otázkou, v které podobě by v případě schválení možnost reexportu švýcarských zbraní na Ukrajinu platila a jak rychle by se tím úřady mohly začít řídit.