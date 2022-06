Nejen Švédsko a Finsko. O posunu v neutralitě opatrně diskutují i Švýcaři

Po roce 1945 Švýcarsko opět hlásalo modifikovanou, diferencovanou neutralitu („Neutralita a solidarita“) , nicméně v rámci takzvané Bindschedlerovy doktríny odmítalo i vstup do OSN či do Evropských společenství (bylo ovšem členem Evropského sdružení volného obchodu).

Už před svým vstupem do OSN se připojilo k některým sankcím, které schválila Rada bezpečnosti, a vyslalo své vojáky do mírových misí OSN v Bosně a Hercegovině a Kosovu. Participuje také na některých misích EU – mírové misi EUFOR Althea v Bosně a Hercegovině a na právní misi EULEX v Kosovu.

Za účelem zajištění vlastní bezpečnosti může Švýcarsko spolupracovat s dalšími zeměmi například ve formě nákupu zbraní či výcviku, nesmí se ale stát členem vojenské aliance, která předpokládá vzájemnou obranu v případě napadení, jako například NATO. Neutralita také není překážkou zapojení země do mírových – nikoliv bojových – misí autorizovaných Radou bezpečnosti OSN či do pozorovatelských misích OBSE.

Bern naopak odmítl podobně zdůvodněnou žádost Polska o nákup nepoužívaných tanků Leopard ze švýcarských skladů s tím, že by k tomu byla třeba zdlouhavá procedura včetně souhlasu parlamentu, což by vyloučilo dodávku ve smysluplném termínu.

V úvahu připadá i změna v otázce vyzbrojování. Povolením přímých dodávek válčícím zemím by Bern podle Pulliové zašel příliš daleko, Švýcarsko by ale možná mohlo poskytovat třetím zemím náhradu za zbraně, které dané státy poslaly na Ukrajinu. Bern v pátek povolil v této souvislosti předávky zbraní – nešlo ale o materiál švýcarské výroby, nýbrž o zbraně evropských producentů, které jsou nebo byly ve vlastnictví Bernu.

Německo požádalo Bern o přehodnocení postoje, švýcarská vláda ale v pátek znovu uvedla, že reexport švýcarských zbraní z Německa a Dánska na Ukrajinu není podle zákona možný. Nechce nicméně bránit vývozu jednotlivých zbraňových dílů evropským zbrojařským firmám, i když tyto součásti mohou být instalovány do zbraní, které by později mohly skončit na Ukrajině. Tato dosavadní praxe je podle vlády s neutralitou slučitelná.

Populisté chtějí referendum

Debata o úpravách v nezúčastněném statusu má i významné odpůrce. „Tento mírně revizionistický trend kritizuje především vlivná pravicově-populistická Švýcarská lidová strana (SVP), která se v nynějších diskusích pasuje na hlavního garanta tradiční švýcarské neutrality,“ poukazuje Kunštát na postoj nejsilnější parlamentní strany, která má v sedmičlenné vládě dva zástupce.

„Tato strana nyní hrozí vyhlášením ústavní iniciativy (referenda), která by trvalou a ozbrojenou neutralitu jednoznačně zakotvila ve švýcarské ústavě,“ dodává Kunštát. Definice neutrality, kterou by v zamýšleném referendu SVP předložila ke schválení, by postavila mimo zákon i sankce.

Kromě populistické SVP se proti pokusům o změnu současného nastavení staví i sociální demokraté, kteří jsou druhou nejsilnější parlamentní silou, ale nejsou zastoupeni ve vládě, a také větší z obou zelených stran (GRÜNE Schweiz).

Flirtování s NATO

Únorová ruská invaze na Ukrajinu se odrazila také ve veřejném mínění. Už 56 procent Švýcarů se vyslovilo pro užší spolupráci s NATO, zatímco v minulých letech to bylo v průměru 37 procent. Vstup do Aliance podporuje 33 procent dotázaných, oproti 21 procentům v dřívějším dlouhodobém trendu. Těsná nadpoloviční většina, 52 procent, podle jiného šetření podporuje účast Švýcarska v platformě PESCO, což je rámec pro užší spolupráci členských zemí EU v oblasti obrany, píše BBC.

Pohodlná nadpoloviční většina, 58 procent, má za to, že připojení se k sankcím neznamená porušení neutrality. Průzkum ale také ukázal, že 66 procent Švýcarů míní, že by jejich země neměla dodávat na Ukrajinu zbraně.

Větší příklon k NATO podporuje podle Reuters i švýcarská armáda. Stefan Holenstein, prezident zastřešující organizace armádních svazů (Landeskonferenz der militärischen Dachverbände), zmínil třeba otázku možné integrace švýcarské vzdušné obrany do systému NATO. „Bylo by to přiblížení se k NATO, ale ještě ne přistoupení. Poněkud neformálně řečeno: Flirt ano, manželství ne!“

Ministerstvo obrany by mělo svou analýzu bezpečnostních možností země dokončit do konce září, následně ji dostane ke zvážení vláda a pak o ní bude diskutovat parlament. Z tamní debaty by pak mohlo být jasnější, jak vážně to Bern (nejen) se svým vztahem k NATO myslí.