Západ platí za svou představu, že z Ruska může být partner Evropy, řekl Podoljak v rozhovoru pro ČT

Exkluzivní rozhovor Michala Kubala s poradcem ukrajinského prezidenta Mychajlem Podoljakem Zdroj: ČT24

Podoljak patří do skupiny nejbližších spolupracovníků ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a objevil se i na slavném videu, které ukrajinské vedení natočilo v den začátku invaze a na němž Zelenskyj vyjmenovává kolegy, kteří spolu s ním setrvávají v Kyjevě. Podle Podoljaka nepřipadalo v úvahu, že by on, prezident a další z videa metropoli opustili. „Prezident Zelenskyj je fantastická osobnost. Rusko nepochopilo, jaký je. Jsou zvyklí na jiný typ prezidentů. On je pro ně jako z jiného světa, je to člověk, který má jiné hodnoty. Chápe, že každý jeho krok je důležitý.“ „Zavolal si nás a řekl, že ten, kdo nechce v zemi zůstat, může odjet. Všichni jsme se báli, ale prezident řekl, že zůstává. I proto pro mě žádná jiná volba neexistovala,“ komentoval poradce setrvání v Kyjevě. „Byl to způsob, jak udržet morálku. V prvních dnech války nám to pomohlo najít přátele, mimo jiné také v České republice. Víme, od koho máme upřímnou podporu, a víme, kdo zase hájí vlastní zájmy,“ podotkl.

„Jinak se sejdeme na Souostroví Gulag“ Podoljak poznamenal, že každý v Evropě chce žít ve stabilním světě, kde se nemusí bát o bezpečnost svých dětí, a že Ukrajina bude bojovat tak dlouho, dokud toto nebezpečí pro evropské děti nezmizí. „Toto není záležitost ukrajinského území, Chersonské oblasti, Krymu nebo Donbasu. Bavíme se o tom, že buď dnes za vším uděláme tečku, anebo se zítra všichni sejdeme na místě, které popsal pan Solženicyn v díle Souostroví Gulag. Víme naprosto jasně, že v tomto směru se pohybovat nechceme,“ prohlásil rezolutně. „Rusko, to je totalitarismus a zákazy. My chceme cestovat po světě, chceme se cítit jako svobodní a volní lidé. Chceme komunikovat, s kým chceme, chceme číst, co chceme, poslouchat hudbu, která se nám líbí, chceme jezdit do Prahy a procházet se jí a nečekat na tresty nebo poslouchat zákazy. Myslíme si, že je to důležité pro celý svět,“ míní Podoljak. „Docela primitivní diktátor“ Svět podle něj zaspal a zavíral oči před tím, že v určitých zemích jsou jiné vztahy. „Přehlížel monstrum – Sovětský svaz - které chtělo všechno zničit a které nás chtělo vrátit do minulosti. Ukrajina si řekla, 'nemáme jaderné zbraně, jsme podstatně menší, neinvestovali jsme do militarizace a zbraní, nespolupracovali jsme tak intenzivně s Českem a Německem, ale máme lidi, kteří jsou za Ukrajinu schopni položit život'. Umřít za svět, ve kterém chtějí žít. Ve světě podle nich, ne podle představ Ruské federace,“ vysvětlil poradce ukrajinského prezidenta. Podoljak zdůraznil, že Rusko musí prohrát, protože je to důležité i pro Rusy a pro jejich děti, nejenom pro Ukrajince. Další věcí a tou vůbec nejdůležitější podle něj je, že není třeba se bát Putina. „Je to obyčejný docela primitivní diktátor, se kterým je potřeba mluvit jasně. Koalice, která stojí při nás, platí velkou cenu za tuto válku a za své nepochopení, že z Ruska nemůže být partner Evropy,“ vytýká Západu. „My nezávisle na všem ostatním to dotáhneme do finále. Buď přestaneme existovat, nebo zvítězíme. Pak budeme jezdit do Prahy, pít pivo a mluvit o tom, že jsme udělali spoustu práce pro budoucnost a pro hodnoty současné svobodné Evropy,“ plánuje Podoljak.

„Nemají ponětí, s kým mají tu čest“ Přestože jako jeden z prvních zasedl u jednoho stolu s lidmi, kteří rozhodli o útoku na jeho zemi, ani chvíli o své účasti nepochyboval. „Vyžadovalo to od nás a od prezidenta, abychom se přijeli podívat na lidi, kteří jsou jako z jiného světa, schopní zabíjet civilisty. Bezesporu bylo potřeba tam jet a říct, že toto není pro Ukrajinu přijatelné.“ „Členové delegace, kteří přijeli z Ruska, už dorazili s ultimátem. Byli pevně přesvědčeni, že padneme na kolena, odevzdáme jim své zbraně a dáme jim polovinu území. Bylo velmi zvláštní dívat se na ty lidi, kteří vůbec neměli ponětí, s kým mají tu čest,“ poznamenal Zelenského poradce. „Všimněte si, že dnes už Rusko nemluví o nacistech, že je všechny chce zničit, že Ukrajina bude vítat vlaječkami ty jejich zrezavělé tanky, bude pyšná na to, že podpořila Rusko. Ne, dnes už Rusko rozumí, že nebojuje jen s malou částí obyvatel. Cílené ničí celou zemi. Oni velmi dobře vědí, že bojují s celým ukrajinským národem. Ostřelováním ničí ukrajinská města, nic nezakrývají a říkají, že jsou připraveni nám zničit celou kritickou a energetickou infrastrukturu, jen abychom podepsali ultimátum,“ kroutí hlavou Podoljak. Zahledění do propagandy Podoljak zmínil, že už na konci února on a prezident prý pochopili s jakými lidmi mají tu čest, když viděli ruské zástupce. „Neuměli se vyjádřit ani v ruštině. Nechápali, co to znamená Ukrajina, skutečně zůstali v roce 2014. Jsou naprosto zahledění do své propagandy a opravdu věří v to, že mohou beztrestně zabíjet lidi, kdekoli chtějí.“ „Pamatujete si, jak prohlašovali, že za 24 hodin obsadí Kyjev, za 48 hodin celou Ukrajinu a za 72 hodin Prahu? Mysleli to naprosto vážně. Těm lidem je třeba ukázat jejich místo. Jen poté můžete klidně žít a nebudete se muset pořád otáčet, jestli vám někdo nebodne dýku do zad. Proto musí Rusko prohrát, aby nikdy nemohlo říkat něco takového. Copak byste chtěli poslouchat, že za tři dny budou ruské tanky na náměstí v Praze? To jim nemůžeme dovolit a je to i důvod, proč už nemůžeme ustoupit,“ prohlásil rezolutně.