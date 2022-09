Putin mobilizací oddaluje svůj konec. A politicky už mrtvý je, říká ruská novinářka

Další otázkou je podle ní ekonomický faktor, a to náklady na výzbroj a výstroj. „Ukrajinská armáda, jak víme, je připravena na zimu. Má všechno potřebné, což se ovšem nedá říct o ruských vojácích,“ komentuje Kanakova, která v současnosti žije v Česku a přispívá do Deníku N.

Novinářka, která dříve působila v nyní zakázané rozhlasové stanici Echo Moskvy, připomíná, že ať bude povoláno jakékoliv množství vojáků, bude je potřeba vycvičit. „Ale místo toho jsou okamžitě vyslání do války, jakmile jsou odvedeni. Jestli je stihnou něčemu naučit? Já o tom pochybuji,“ uvažuje.

Putin oznámil, že do zbraně povolá 300 tisíc lidí. Novináři ruského listu Novaja Gazeta dokonce tvrdí, že v plánu je mobilizace až milionu Rusů . „(Putin) přitom ohlásil řadu kritérií pro lidi, kteří budou spadat pod mobilizaci. Podle těch kritérií to nebude vůbec částečná mobilizace, ale totální,“ komentuje Kanakova. Úřady podle ní navíc nehledí na to, zda muži podmínky splňují.

Oficiální dokumenty tvrdí, že všichni, kdo absolvovali vojenskou službu, mají nějaké zkušenosti, pokračuje novinářka. „Ale jsou to opravdoví bojovníci? Ne. I ti muži, kterým je, řekněme, přes čtyřicet nebo k padesáti a sloužili v osmnácti letech… od té doby jsou samozřejmě jiné zbraně.“

Ruský prezident mobilizací oddaluje svůj konec, předpokládá Kanaková. Povolání dalších bojovníků však válku na Ukrajině neovlivní. Jediné, co ji může urychlit, jsou Západem dodávané zbraně ukrajinským obráncům.

Prohru ve válce přitom Putinovi neodpustí Rusové ani politické špičky, které ztrácejí nemovitosti, jachty, peníze a také privilegia. „Oni chápou, že si to všechno budou muset vybojovat nazpět, ale s Putinem to nebude možné. Otázka je, jestli se jim to podaří bez Putina,“ uvažuje novinářka. Za vyjednávání se Západem o zrušení sankcí bude elita ochotná „předložit hlavu Putina na misce“, tvrdí.

Existuje podle ní názor, že tvrdou mobilizaci podporují generálové, kteří tak chtějí ve společnosti vyvolat odpor vůči prezidentovi a donutit ji protestovat. Opozice je podle ní silná například v Dagestánu, odkud pochází nejvíce na Ukrajině padlých ruských bojovníků.

Hrozba vzpoury v regionech

Za rozpoutání války může Putin a za to, co se děje na bojišti, ministr obrany Sergej Šojgu, analyzuje Kanaková. „Proto tak rychle upadl v nemilost ruského prezidenta. Veškerá odpovědnost padne na něho, ale až nastane skutečně kritický bod a bude se klást otázka, kdo byl iniciátorem téhle války, tak budou Putina jeho blízcí do posledního dechu bránit,“ očekává.

„(Putinovi spojenci) budou říkat: ‚Vladimir Vladimirovič tu ofenzivu přece nevymyslel sám. Někdo mu napověděl, že armáda je připravena, že jsou zdroje, že je dostatečná motivace.‘ A začne vyšetřování už mimo vojenský sektor. Utrpí ale především generálové a ti, kdo jsou na ministerstvu obrany,“ je přesvědčena ruská novinářka.