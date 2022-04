V Praze pracoval jako svářeč. Nyní je Oleksandr na Ukrajině u speciálních jednotek

Několik dnů po konci ruské okupace Buči prochází městem jednotka ukrajinské armády - a najednou z ní zazní čeština. To zpravodaje ČT Davida Borka na Ukrajině zdraví Oleksandr, neboli Saša. V Česku bydlel šest let a pracoval jako svářeč. Na Ukrajině slouží u speciálních jednotek, jejichž úkolem je boj v městském prostředí a vyhledávání ruských snajprů. V Praze zanechal manželku a dceru. Když na Ukrajině začala válka, nic ho nemohlo zastavit od návratu do vlasti.