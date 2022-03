Pomáhat Ukrajině, ale neválčit s Ruskem. To je zásada NATO, připomněl diplomat Geoana

„Naši lídři, včetně Stoltenberga, včetně prezidenta Bidena, řekli zcela jasně, že pokud by se prezident Putin rozhodl pro další eskalaci této již i tak brutální války, pak by to změnilo celá pravidla hry. Je tady možná určitá strategická nejednoznačnost v komunikaci, ale to neznamená, že to nebereme vážně. Já nemůžu veřejně říkat, co by přesně NATO udělalo, ale ty důsledky by byly velmi závažné,“ má jasno náměstek.

Zásada zní podle náměstka takto: maximálně pomáhat Ukrajině, ale nezahájil konflikt s Ruskem, který by mohl vést k třetí světové válce. To bude i nadále linií, o kterou bude NATO usilovat, předesílá Geoana.

„Ať už se jedná o protileteckou nebo kyber či námořní obranu, dáváme jim komunikační prostředky, pohonné hmoty, prostě hodně jim pomáháme. Vždycky se s velkou pozorností se zabýváme tím, jak můžeme Ukrajinu podporovat, ale samozřejmě nechceme také začít třetí světovou válku. Chceme tedy pomáhat Ukrajině, ale takovým způsobem, aby se NATO nedostalo do války s Ruskem. To by bylo ještě horší,“ vysvětluje.

Geoana v rozhovoru také připomněl, že prezidenta Bidena zná skoro třicet let a že je dle něj jedním z nejzkušenějších lídrů. Myslí si, že všechny krize, jejichž byl Biden svědkem, vedly k navýšení jeho zkušeností.

„A za mnohá léta v politice a v diplomacii jsem nikdy neviděl, že by se Spojené státy tolik angažovaly se spojenci, že by jim věnovaly tolik času, že by s nimi tolik komunikovaly, že by bylo tolik interakce mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Takže když prezident Biden naznačuje určitou politiku, tak bychom měli jeho úsudku důvěřovat. A jeho úsudek ohledně této války je pro nás velice užitečný. A musím říci, že USA a my všichni v NATO jsme teď více jednotní než předtím,“ shrnuje.

Neutralita s garancí bezpečnosti

Hostem Událostí, komentářů byl také ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Ondřej Ditrych. Ten se domnívá, že předpokladem budoucího stavu míru může být přistoupení Kyjeva na určité ústupky. Prezident Zelenskyj dle něj indikuje, že by byl ochoten uvažovat o jakési neutralitě, ale za předpokladu nezávislých záruk. Garance pro Ukrajinu budou muset být mnohem silnější, než tomu bylo třeba v budapešťském memorandu v roce 1994.

„Myslím si, že jakékoliv ústupky, ke kterým by Ukrajina přistoupila, by musely být stvrzeny referendem. Zelenskyj by samozřejmě riskoval sám hodně, kdyby řekl: Souhlasím s tím, že se smíříme s tím, že východní Ukrajina nebude naše.“

„Ale on říká: já jsem připraven jednat o nějakých ústupcích, nechme ty složité otázky jako status východních území nebo Krymu na později, neříkáme, že jsme připraveni se jich vzdát, ale oddělme ty dvě věci. Jsme připraveni uvažovat o nějaké formě neutrality, když budou závazky, které se budou v zásadě blížit tomu článku pět Severoatlantické aliance, byť Ukrajina jako taková se nestane členem NATO. Ale západní země, které by se staly těmi garančním státy, by byly zavázány v případě, že bude Ukrajina cílem útoku, jí přispěchat na pomoc.“

Ditrych se dále domnívá, že by tato varianta byla pro Rusko představitelná. V tuto chvíli je pro Moskvu důležité to, že se Ukrajina nestane členem NATO. Že bude závazek, že tam nebudou rozmístěny nějaké zbraňové systémy. „Já se ale obávám, že ještě ten správný čas na nějaké takové řešení nenastal. Někdy v budoucnu ale takové řešení, že Ukrajina nebude usilovat o členství v Severoatlantické alianci, ale bude doprovozeno zárukami ze strany dalších států, by mohlo být akceptovatelné,“ dodává.