Obavy z ruského útoku postihují letectví nad Ukrajinou. První stroj přistál raději před jejími hranicemi

Společnost SkyUp potvrdila, že leasingové společnosti požadují od ukrajinských aerolinek, aby se pronajatá letadla co nejdříve vrátila na území Evropské unie. Stalo se tak podle SkyUp poté, co největší světové pojišťovny v sobotu oznámily ukrajinským leteckým společnostem, že do 48 hodin ukončí pojišťování letadel při letech v ukrajinském vzdušném prostoru kvůli vysokému riziku bojových operací.

„Situace vyžaduje řešení na státní úrovni,“ uvedl šéf aerolinek Dmytro Seruchov s tím, že se společnost spolu s úřady snaží najít východisko. Aerolinky jsou odhodlány udělat vše pro zachování pravidelných letů, ale nemohou ignorovat požadavky vlastníků letadel, a tak přestávají prodávat letenky na lety od 14. do 16. února.