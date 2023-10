Polští konzervativci slibují „dokončit reformy“. Cílí na další volební vítězství, většinu ale jistou nemají

Vládní PiS a její spojenci, sdružení v alianci Sjednocená pravice (ZP), vládnou v Polsku už osm let. V roce 2015 vystřídali taktéž po osmi letech kabinety vedené nyní opoziční Občanskou platformou (PO). Tehdy dokázala Sjednocená pravice vytvořit většinovou vládu.

V říjnu 2019 Sjednocená pravice podruhé s velkým náskokem zvítězila a obhájila absolutní většinu v Sejmu. Zároveň ale ztratila většinu v Senátu, který se v Polsku volí vždy společně s dolní parlamentní komorou.

Také v letošních volbách je Sjednocená pravice, kterou kromě vůdčího PiS tvoří ještě několik menších konzervativních uskupení, favoritem voleb a usiluje o třetí funkční období v řadě. Pokud by se jí to povedlo, jednalo by se v Polsku o bezprecedentní úspěch.