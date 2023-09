V Polsku se blíží parlamentní volby. Hlavní hráči představují své programy

Pan Józef žije na wroclawském sídlišti čtyřicet let. Okolí podle něj chátrá a potřebovalo by zásadní investice. „Pokud mají peníze, tak ať nám je dají. Budeme opravovat. Jako tady parkoviště. Čtyřicet let se na něj nesáhlo. Teď se našly peníze a budují,“ říká.

Ve volbách bude volit současnou vládu. I kvůli prohlášení, že v příštích deseti letech dá ročně v přepočtu 25 miliard korun právě na opravy sídlišť.

Na sídlištích v Polsku žije na osm milionů lidí, tedy asi pětina země, uvádí zpravodaj ČT v Polsku Andreas Papadopulos. Dodává, že miliardovým slibem se je snaží vládní strana Právo a Spravedlnost na poslední chvíli před volbami oslovit.

Naopak pro jiného obyvatele stejného sídliště Wroclaw-Gaj, Andrzeje, to byla poslední kapka. Vládě už nevěří. „Už dávno mluvili o tom, že se postaví za sídliště. Měli na to osm let a nic. Pokud to neudělají sami lidé, co udělá vláda?“ ptá se. Hlas dá liberální opozici, která chce podle něj šetřit státní rozpočet.

Na přístupu k veřejným financím se dva hlavní rivalové profilují, říká zpravodaj ČT. Vládní tábor podle něj stihl v kampani slíbit lepší jídlo v nemocnicích, více domácích potravin v obchodech, vyšší minimální mzdu a platy úředníků nebo výplatu 14. důchodů. „Poprvé jsme 14. důchody vypláceli v prosinci 2021. Loni jsme je vypláceli koncem srpna, byla vysoká inflace, chtěli jsme podpořit seniory,“ řekla ministryně rodiny, práce a sociální politiky Marlena Malagová.