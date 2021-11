Před Vánoci preventivně protestujme celou populaci, navrhuje epidemiolog Maďar

Opatření však nejsou dostatečná také proto, že ta stávající režimová se dodržují stále velmi zlehka, myslí si. Druhá věc je, co ministerstvu dovolí stávající legislativa bez nouzového stavu. Je ale dle něj celkem pochopitelné, že ti, co odcházejí, nechtějí být za ty zlé a ti, co přicházejí, nechtějí být hned zlí. Nouzový stav ale není lockdown, podotkl.

Podle epidemiologa a děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara to samo o sobě není dostatečné, ale je to krok správným směrem. Situace je tragická a bude se ještě zhoršovat. Celopopulační incidence je nevídaná. K tomu máme dle něj extrémně vysoké reprodukční číslo, takže je jasné, jak se situace bude vyvíjet.

„Lidé prostě z nějakého důvodu nechtějí, ty důvody jsou různé a mohou se také měnit. To je práce praktického lékaře, aby to s neočkovaným probral,“ řekl s tím, že praktici jsou k tomuto motivováni finančně a i tím, že více očkovaných pro ně znamená méně těžkých případů.

AntiCovid tým říká, že by stát měl vytvořit lepší podmínky pro proočkovanost těch nejrizikovějších skupin, například v domovech pro seniory. Šonka ale nemá informace o tom, že by očkování v domovech pro seniory nefungovalo. Také si nemyslí, že by v Česku byli lidé, kteří k očkování nemají přístup, vakcín je také dostatek.

„Brutální“ kampaň

V Česku se spustila polemika ohledně nové šokující kampaně ministerstva zdravotnictví. Řeší se, zda jsou použité obrázky na místě, či už za hranou etiky.

„Když se podívám na to, v jakém stavu jsou zdravotníci, jak jsou unavení a přepracovaní, už nechtějí sloužit na covidáriích, už toho mají dost. Je obrovský problém s personálem. Kdybychom se zeptali těchto lidí, tak řeknou, ukažte jim to, ať to vidí, možná to na někoho zafunguje,“ komentoval současnou kampaň Maďar.

Šonkovi naopak kampaň přišla zbytečně brutální a nemyslí si, že bude mít zamýšlený efekt. Chápe, proč ministerstvo s kampaní přišlo, ale neztotožňuje se s ní.

Maďar upozornil na to, že jsou i mnozí lidé, kteří se bez problémů nechali naočkovat dvěma dávkami, ale tu třetí už odmítají. To je dle něj nepochopitelné a právě na ně může kampaň cílit. Šonka by ale v tomto případě sázel spíše na férovou komunikaci. Uznal, že vakcíny v lidech nedůvěru vyvolávají, ale nemyslí si, že by se měl stupňovat tlak.

Choroba tu je, vakcíny fungují, jen to není tak, jak jsme si od toho slibovali, shrnul Šonka na závěr. Maďar ale dodal, že rychle neklesá jen doba post-vakcinační, ale i ta post-infekční. Proto jsou nutné posilovací dávky.