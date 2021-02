S covidem-19 už v Česku zemřelo přes dvacet tisíc lidí. Na očkování se mohou hlásit učitelé

Do čtvrtka bylo v ČR podáno téměř 624 tisíc dávek vakcíny, zhruba 233 tisíc lidí už dostalo potřebné dvě dávky vakcíny. Už koncem prosince začalo očkování zdravotníků, od poloviny ledna se přidali senioři nad 80 let. Těch je v současné době registrováno k očkování zhruba polovina.

V pondělí 1. března se k registracím připojí také lidé nad 70 let a své pacienty budou moct začít registrovat rovněž praktičtí lékaři. Rozdělení začátku registrace na sobotu a pondělí vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tím, že by jinak mohl vzniknout moc velký nápor na systém.

Od soboty se mohou na očkování proti covidu-19 registrovat zaměstnanci škol. Jako první by se měli do Centrálního registračního systému hlásit zejména učitelé a nepedagogičtí pracovníci ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří zajišťují provoz otevřených škol. Tato kritéria ale nejsou závazná. Výběr zaměstnanců s přednostním právem na vakcínu dostali za úkol ředitelé.

Do Polska s testem či očkováním

Cestující přijíždějící do Polska z Česka a Slovenska čeká od soboty karanténa, nebudou-li mít negativní test starší nejvýše 48 hodin nebo očkování dvěma dávkami vakcíny. Z opatření platí výjimky například pro pendlery, studenty nebo mezinárodní kamionovou dopravu.

Polští pendleři jezdí do Česka například do závodu automobilky Škoda v Kvasinách nebo do dolů OKD. Češi mířili do Polska donedávna za nákupy nebo do lyžařských středisek. Pro pobyt kratší než 12 hodin testy ani očkování nepotřebovali.

Kvůli epidemické situaci považuje Německo už od 14. února Česko za oblast s nebezpečnými mutacemi koronaviru. Čeští pendleři pracující v Německu potřebují pro cesty za hranice negativní testy.

Nový nouzový stav platí do 28. března

V Česku od soboty také platí nový nouzový stav, plynule navazující na předchozí. V pátek ho vyhlásila vláda na dobu 30 dní. K novému vyhlášení nouzového stavu vyzvala vládu Poslanecká sněmovna, která odmítla prodloužit nouzový stav vyhlášený před dvěma týdny na žádost hejtmanů. Podle kritiků byl způsob vyhlášení v rozporu s ústavou.

Vláda je přesvědčená o tom, že neskončily důvody pro to, aby v Česku dál platil nouzový stav, naopak jsou ještě intenzivnější než dříve. Současnou epidemiologickou situaci kabinet popisuje jako nejhorší od vypuknutí pandemie a zákon o ochraně veřejného zdraví i takzvaný pandemický zákon, který Sněmovna schválila, jsou podle vlády pro vyhlášení některých opatření nedostatečné.

Nová opatření vyhlásila vláda v pátek, platit budou od pondělí. Jejich součástí je omezení pohybu, uzavření dalších obchodů či škol.

Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Poslanci několikrát žádost vlády podpořili, poslední návrh na prodloužení nouzového stavu do 16. března ale zamítli. Mimořádný stav tak měl skončit v polovině února, kabinet však na žádost hejtmanů vyhlásil navazující nouzový stav znovu.

Podle řady právníků či 35 senátorů, kteří podali návrh na přezkum Ústavnímu soudu, se tak stalo v rozporu s ústavou. Postup kabinetu už byl napaden u Ústavního soudu. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale ministři podle vládních právníků rozhodovali správně.