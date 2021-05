Provozovatel vrbětického skladu byl u hotelu, v němž bydleli ruští agenti, tvrdí Radiožurnál a Respekt

Zda byl v tu dobu přímo v hotelu, nelze podle webů s jistotou tvrdit. Mohl být od něj ale vzdálený maximálně do sta metrů. Určit polohu jakéhokoliv telefonu ve velkých městech je možné s odchylkou nanejvýš několik desítek metrů pomocí síťových buněk, do kterých se každý zapnutý mobil automaticky přihlašuje, píší Radiožurnál s Respektem.

Petr Bernatík mladší se podle údajů ze svého mobilu se pohyboval 15. října 2014 v blízkosti ostravského hotelu Corrado, tvrdí zdroje Radiožurnálu a Respektu. Tam byli v té době ubytováni agenti ruské GRU Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin, kteří jsou podezřelí ze zapojení do výbuchu muničního skladu .

Nikdy tam nebyl, tvrdí právník šéfa Imex Group

Co přesně Bernatík mladší v okolí hotelu dělal a proč tam jel, není podle webů jasné. On sám na dotazy neodpověděl. Jeho advokát Radek Ondruš nejdříve řekl, že u hotelu mohl stát na křižovatce. „Tak buď tam stál na křižovatce, nebo někde autem, to já nevím,“ nabízel vysvětlení.

Po poradě se svými klientem se nechal slyšet, že tam Bernatík mladší ten den ani nikdy jindy nebyl a s Rusy se prý nikdy nesetkal. „Já jsem s ním mluvil, říkal, že to rozhodně není pravda. Tvrdí, že jel rovnou do Vrbětic a nikde nestavěl. Uvedený den ani nikdy jindy v hotelu Corrado nebyl a ani tam nejel,“ řekl Ondruš. Proč mobilní telefon jeho klienta podle zdrojů novinářů ukazoval čtyřicetiminutovou zastávku u Corrada, nevysvětlil.

O nečekané zajížďce prý vědí i poslanci z výboru pro bezpečnost. Několik z nich Radiožurnálu a Respektu pod příslibem anonymity potvrdilo, že policie má takové údaje z jeho telefonu.

Brigádnící dostali volno

Další nejasností je následná cesta Bernatíka mladšího přímo do Vrbětic, píší novináři. Zastavil se na vrátnici a nahlásil, že jede sám, což bylo podle pracovníků krajně neobvyklé. Předtím jezdil na kontrolu zboží ojediněle nebo v doprovodu.

Ve skladech se zdržel asi tři hodiny. Nikdo ze zaměstnanců ani brigádníků tam nebyl. Dostali totiž 15. října 2014 nečekaně volno. Právník Imexu Ondruš připustil, že brigádníci opravdu volno dostali, ačkoli se vyskladňovala velká zásilka. Zdůvodnil to tím, že na ně neměl kdo dohlížet. Zbrojíři firmy Luděk Petřík a Vratislav Havránek podle něj zrovna pracovali v Ostravě. Faktem tedy zůstává, že den před výbuchem brigádníci ve skladech firmy Imex nebyli, upozornili Radiožurnál s Respektem.

Nezvyklé chování majitele firmy zaujalo při vyšetřování kauzy i policisty. Letos v únoru Petra Bernatíka mladšího zadrželi a skončil na 48 hodin v cele předběžného zadržení. „Byl zadržen a bylo to na základě předchozího souhlasu státního zástupce. Rovněž u něj doma i ve firmě Imex Group provedla policie prohlídku,“ uvedl zdroj Respektu a Radiožurnálu.

Jeho advokát Ondruš ale popírá, že by Bernatík mohl některému z Rusů tajně umožnit, aby se dostal nepozorovaně do skladu. „V autě byl sám, nikdo s ním v autě nebyl, a tedy ani při průjezdu vrátnicí. Sám byl i ve skladu ve Vrběticích,“ řekl.